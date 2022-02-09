Финский депутат подал в отставку с должности главы комитета после скандала из-за заявления об Украине
Финский депутат Мика Ниикко был вынужден подать в отставку с должности главы парламентского комитета по иностранным делам после скандала из-за заявлений в отношении Украины. Он сказал, что лидеры стран НАТО должны прямо отказать нашей стране во вступлении в Альянс.
Об этом сообщает издание Yle. Ниикко входит во фракцию "Истинные финны".
Скандал начался из-за опубликованного депутатом твита, который противоречит официальной позиции Финляндии по данному вопросу.
В результате Ниикко пришлось удалить твит и написать новый.
"Уточнение. Конечно, я считаю, что каждое независимое государство может подать заявку на членство в НАТО. На данный момент членство Украины в НАТО, как я понимаю, нереально. Но продолжать диалог в этом направлении стоит, чтобы снять напряжение", – обратился политик к своим подписчикам.
Однако в парламенте явно не оценили такого рода "раскаяние", настояв на том, что "Истинные финны" должны обязательно разобраться с идеологическими приоритетами своего депутата.
Глава фракции Кай Мюккянен заверил, что политсила обязательно отреагирует на инцидент и уже на ближайшем заседании потребует от коллеги объяснений.
Как сообщал OBOZREVATEL, премьер Финляндии Санна Марин в новогоднем поздравлении отметила, что членство в НАТО дает странам ряд преимуществ и свобод, поэтому никто не может налагать вето на решение суверенных государств о получении ПДЧ.