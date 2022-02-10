После визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Москву и Киев в медиа вновь заговорили о "финляндизации" Украины, о том, что компромисс состоит в украинском нейтралитете, в согласии и Украины, и Запада с тем, что Украина никогда не присоединится к НАТО. И вот тогда удастся избежать войны, добиться деэскалации и зажить мирно и счастливо.

Для того чтобы понять всю призрачность подобного "компромисса", стоит вспомнить, что такое "финляндизация" вообще. Финны после провозглашения независимости воевали не дважды, а трижды. Первая война считается гражданской, но это была война все с теми же советскими большевиками, пытавшимися превратить только что признанное ими государство в Финскую ССР. Потом было нападение Советского Союза на Финляндию, "зимняя война", героическое сопротивление финского народа захватчикам, потеря территорий и "война-продолжение", когда Финляндия уже на стороне Рейха попыталась вернуть оккупированные земли и вышла из схватки после перемирия с Советским Союзом и Лапландской войны с Германией.

Видео дня

Советский Союз был заинтересован в выходе Финляндии из войны просто потому, что любой лишний противник отвлекал силы для борьбы на главном направлении. Оккупация Финляндии уже после войны могла бы стать нарушением соглашений с союзниками и привести к возникновению нового очага сопротивления - у Сталина все же был травмирующий опыт "зимней войны". И Кремль предпочел контроль над внешней политикой Финляндии попыткам ее "советизации". Многолетний президент страны Урхо Кекконен согласовывал с Кремлем не только свои дипломатические намерения, но и многие кадровые назначения. Да и вообще просто дружил с Никитой Хрущевым и Леонидом Брежневым. А финским журналистам нужно было трижды подумать перед тем, как сообщать новости из Москвы.

Но при этом - не стоит забывать - Финляндия всегда оставалась Финляндией. Это было национальное государство с четким пониманием своего исторического опыта, с демократическими процедурами и открытыми границами. В этой стране ветераны войн за независимость считались героями - пусть даже об этом не говорили советскому послу. И Отто Куусинену, возглавлявшему правительство коллаборационистов во время "зимней войны", не удалось приехать на родину, даже когда он стал одним из высших руководителей Советского Союза, членом президиума и секретарем ЦК КПСС. Финны считали Отто Вильгельмовича тем, кем он и был - предателем родины. И никакая "финляндизация" не могла этого отменить.

Именно поэтому после краха Советского Союза Финляндия буквально за несколько лет стала просто обычной европейской страной - трагикомедия завершилась.

Хотелось бы поинтересоваться: точно ли Владимир Путин видит Украину такой страной? Страной, которая не вступит в НАТО и которую заставят забыть об украденном и изгаженном Крыме и о Донбассе, как финнов заставили забыть об украденных и изгаженных Выборге и Карелии, но которая сохранит собственное национальное лицо, демократические процедуры, открытые границы и жители которой будут просто жить в ожидании краха карикатурной злобной империи на их северных границах. И дождутся же!

Нет, Путин наверняка такого не жаждет. Для Сталина Финляндия все же была другой страной. Для Путина Украина - продолжение России. Даже с ее существованием в качестве отдельного государства он может согласиться только в том случае, если это государство будет репликой российского авторитаризма. Ведь мы прекрасно понимаем, что все эти ультиматумы в адрес НАТО и американцев - всего лишь оправдание военной активности у украинских границ. Путин не хуже Макрона или Байдена знает, что в ближайшие десятилетия никто Украину в НАТО принимать не собирался. Он просто хотел гарантий того, что никто не будет защищать Украину, когда он решит ее уничтожить.

Сталин, в конце концов, выбирал между "финляндизацией", просоветской "Финляндской Демократической Республикой" во главе с коммунистами и Карело-Финской ССР в составе СССР.

Путин просто хочет, чтобы Украины и украинцев не было. Путин - он не Сталин. Он - Гитлер. И договориться с ним можно только о рейхскомиссариате Украина, а вовсе не о "финляндизации".