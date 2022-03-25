В России на протяжении нескольких лет существует устойчивый фейк о том, что ещё в 2014 году не Москва, а именно страны Запада, в частности, Польша, планировали раздел Украины.

Так, согласно российскому фейку, в Польше рассчитывали, что если часть Украины, от Харькова до Одессы, отойдёт России, центральная останется под контролем Киева, то Западная отойдёт Польше!

Хочу отдельно напомнить, что проект "Новороссия" зачатки которого появились в 1990-х, окуклился который в 2010-х под присмотром Александра Дугина, в 2014 взял за основу Владислав Сурков, подразумевал именно оккупацию территорий Украины от Харькова до Одессы. То есть, задолго до того, как стали культивировать польский фейк, в России уже был план оккупации Украины по упомянутым выше лекалам. Но, вернёмся к нашим баранам.

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История о том, что Польша и Запад придумали такой раздел Украины, призвана, во-первых, для внутреннего российского пользователя пояснять, что это не московская идея, а во-вторых — выставлять поляков в агрессивном, негативном облике реваншистов оккупантов. То есть, проецировать российские преступления на польскую сторону.

И вот, сейчас, беглый украинский агент Кремля, предатель и преступник, Илья Кива, начинает ретранслировать этот старый, но не забытый и актуальный фейк через себя. Мол, это всё не мы, это всё придумал Запад ещё в 2014 году!

Разумеется, умственные способности большинства россиян, поглощающих пропагандистский фаст-фуд, сопоставимы с умственными способностями Ильи Кивы, а потому, они готовы жевать одну и ту же ботву из раза в раз. Но, знаете в чём главный провал этого фейка с картой по разделению Украины?

Все эти российские пропагандисты, эксперты, политологи и просто говорящие головы, ссылаются на карту, продемонстрированную на польском телевиденье. Но если мы откроем этот выпуск за 2014 год на польском TVP1 то увидим удивительные подробности!

Эта карта, это официальное предложение, поступившее в МИД Польши от лидера российской партии ЛДПР Владимира Жириновского о совместном разделе Украины! Фактически, депутат Госдумы, в 2014 году предложил Польше разделить с Россией территорию Украины, что шокировало польских дипломатов!

Таким образом, россияне, все эти годы обвиняли, обвиняют и будут обвинять в дальнейшем Запад, к подготовке раздела Украины показывая карту, которую сами же предложили Западу и Польше в частности.

Более тупого фейка и придумать нельзя. Но проблема в том, что даже в такой тупой и легко развенчиваемый фейк, продолжают верить миллионы россиян.