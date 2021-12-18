Facebook заблокировал страницу Геращенко: в 'ЕС' связали это с перезапуском телеканала 'Рада'

Социальная сеть Facebook заблокировала страницу сопредседателя фракции "Европейская Солидарность" Ирины Геращенко. Как отмечает Геращенко, это стало следствием спланированной атаки ботов, в организации которой политик подозревает Офис президента . Это – первый прецедент блокировки страницы руководителя фракции украинского парламента.

"Вы будете смеяться, но мне заблокировали Facebook. Впервые за 15 лет, со времен существования моей странички в соцсетях. Случилось это после моей сокрушительной критики слуг и коррупционных схем вокруг телеканалов РАДА и ДОМ", – сообщила Геращенко.

По мнению политика, блокировка профиля в соцсети напрямую связана с ее оппозиционной позицией, которую Геращенко активно показывала на своей странице в Facebook.

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"Безусловно, это спланированная атака Банковой с ее сетью ботов и троллей, положительных блогеров и заангажированных экспертов, реакция на мою проактивную оппозиционную позицию, в том числе в соцсетях. Блокировка моей страницы в фб происходит на фоне очередной атаки на лидера оппозиции Петра Порошенко, которому Зеленский намерен вручить очередную повестку", – отметила Ирина Геращенко.

Она также поделилась планами обратиться по этому поводу в офис Facebook – и призвала своих подписчиков приобщаться к ее альтернативным каналам.

"Что ж, пишем жалобу в офис Facebook и продолжаем говорить правду. В Телеграмме и Инстраграмме", – подчеркнула сопредседатель фракции.

Как ранее сообщила Геращенко, телеканал РАДА готовится к новому распределению миллионов государственных средств.

"Телеканал РАДА мелкими буквами на своем сайте объявил об очередном творческом конкурсе с 15 декабря 2021 года по 21 декабря 2021 года. Обратите внимание, что на самом "обновленном" телеканале об этом ни слова за все эти дни не прозвучало. Предварительный отбор проектов состоится на четвертый рабочий день со следующего рабочего после истечения срока представления проектов", – пишет Геращенко.

"То есть уже в следующий понедельник, 20 декабря, Банковая руками руководства ВР и Искусственного Аппарата распилит очередные миллионы! Уже официально закрепит в эфире положительных блогеров под разными фамилиями. А 30 декабря состоится презентация этих проектов", – сообщила народный депутат.

"Наши требования очевидны: работа СОВЕТЫ в рамках устава и постановления об освещении деятельности. Максимальная прозрачность конкурса и привлечение всех возможных участников. Максимальная прозрачность и профессионализм отбора при участии ОБНОВЛЕННОГО РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА. Все остальное – это создание очередного пропагандистского государственного телеканала непрозрачным способом", – подчеркнула Геращенко.

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