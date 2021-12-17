В 'ЕС' предостерегли власть от преследования Порошенко и призвали объединить страну перед угрозами

В партии "Европейская солиадрность" призвали украинские власти объединить все политические силы из-за угрозы со стороны РФ и вероятности энергетического кризиса, вместо того чтобы преследовать представителей оппозиции. Речь идет о попытке Госбюро расследований вручить пятому президенту Петру Порошенко повестку.

Соответствующее заявление появилось на сайте "ЕС" в пятницу, 17 декабря. Там отметили, что власть намеренно давит на руководителей правоохранительных органов.

"Вместо объединения всех политических сил перед российской угрозой и разрешением глубокого энергетического и экономического кризиса, в котором оказалась страна, власти прибегли к своей единственной профдеятельности, съемкам очередной серии уже заезженного "видосика" – преследования лидера оппозиции", – отметили в полет.

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В партии отметили, что для политического преследования снова применили "ручное ДБР", следователей которого "используют в качестве актеров".

"Адвокаты Петра Порошенко публично предоставили исчерпывающие ответы и все аргументы по поводу политически мотивированного так называемого "угольного дела" и его полной необоснованности. Примечательно, что любимым временем Виктора Януковича для преследования оппозиционных лидеров и его политических конкурентов были Новогодние праздники", " – говорится в заявлении "ЕС".