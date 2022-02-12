'Евросолидарность' и 'Голос' требуют созвать внеочередную Раду из-за угрозы вторжения РФ. Видео

"Европейская Солидарность" и "Голос" требуют от Главы Верховной Рады Руслана Стефанчука немедленно созвать внеочередное заседание парламента из-за угрозы широкомасштабного российского вторжения.

Об этом сообщил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко возле Верховной Рады. Вместе с лидером партии "Голос" Кирой Рудык и сопредседателем фракции "ЕС" Артуром Герасимовым он пришел на неотложную встречу с Главой ВР. Порошенко призвал украинцев сохранять спокойствие, а власти – демонстрировать адекватные действия и информировать о них общество.

"Мы требуем сейчас решительных действий власти. Реакции власти на ту тревожную информацию, которая в течение вчерашних суток поступала из всех столиц мира", – говорит Порошенко. Пятый Президент отметил, что вчера было созвано телефонное совещание, в котором приняли участие лидеры стран-союзников Украины, в частности, президент США Байден, премьер-министр Великобритании Джонсон, президент Польши Дуда, лидеры других европейских государств.

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"Меня удивляет, почему в этом совещании не принял участие Зеленский. Наверное, был очень занят разборками с оппозицией", – отметил Петр Порошенко.

"Мы сегодня не имеем права разрешить властям занять позицию страуса, спрятать голову в песок, не замечать тех рисков и угроз, которые есть", – отмечает Порошенко.

"Вместе с тем я бы очень просил украинцев сохранять спокойствие. Мы будем требовать от власти эффективных и адекватных действий. Реакции и информирование общества о том, как мы будем беречь и защищать украинских граждан, украинскую землю, украинское государство", – отмечает Порошенко.

"Именно с этой целью мы сегодня идем к Главе Верховной Рады с требованием немедленного созыва заседания ВР сейчас, в субботу, приглашаем президента, руководителей оборонного блока. Для того чтобы в закрытом режиме скоординировать действия. Для того чтобы или остановить политико-дипломатическим путем Путина и возможно продолжение агрессии, или сконцентрировать усилия для защиты государства", – резюмирует Петр Порошенко.

Петр Порошенко также требует от Владимира Зеленского немедленно созвать СНБО с участием лидеров парламентских фракций. Пятый Президент готов предоставить план защиты Украины.

"Мы требуем от Владимира Зеленского уже в субботу утром созвать заседание СНБО с участием лидеров всех парламентских фракций для обсуждения предложений и разработки единого и совместного плана действий по защите страны. У нас такой план есть и мы готовы его представить СНБО", – написал Порошенко субботу утром в Facebook.