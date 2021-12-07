'Европейская солидарность' осудила высказывание городского головы Полтавы

Команда "Европейской Солидарности" в Полтаве, вместе с главой территориального отделения Ниной Южаниной и руководителем секретариата Игорем Процаем, осуждает высказывание городского головы Полтавы Александра Мамая, озвученное в программе "Наша земля".

По его словам, "Украина – это поле битвы двух государств США и Российской Федерации". И Мамаю "обидно, что братья воюют с братьями". Мы убеждены, что такие заявления позорят честь руководителя города и неприемлемы.

8 лет идет российская агрессия против нашего государства. Российская Федерация аннексировала Крым и оккупировала часть украинского Донбасса, где в это время продолжаются боевые действия. В этой войне погибли тысячи украинцев, в том числе и многие патриоты из нашей Полтавы. Они отдали жизнь, защищая свою землю от оккупантов, защищая также демократию и право Мамая быть избранным и управлять городом.

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Как можно говорить о войне двух сверхдержав?

"Александр Мамай будто говорит на языке пропаганды русских Скабеевых и Соловьевых". Создается такое впечатление, что городской голова остался жить в Советском союзе и не может смириться с независимостью Украины", - резюмирует Игорь Процай.

Неужели человек с такими взглядами может защищать и развивать свой город и полтавчан? Какого будущего можно ожидать от городского головы, лидера партии За будущее, с таким восприятием "братьев" вместо оккупантов?

В условиях обнародования очередных планов вторжения России на территорию Украины, о которых говорят все мировые СМИ и украинские руководители, мы должны быть готовы отстаивать свою страну, ее границы, веру, язык, независимость.

Европейская солидарность осуждает такое подыгрывание российской пропаганде в условиях эскалации и воспринимаем это как коллаборацию с врагом.