"Европейская солидарность" опережает "Слугу народа" на 7% - опрос SOCIS

Мария Шевчук
Политика
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'Европейская солидарность' опережает 'Слугу народа' на 7% - опрос SOCIS
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На выборах Верховной Рады лидирует партия "Европейская солидарность", которая опережает партию "Слуга народа" на 7%. Такие результаты в рамках социологического исследования "Об отношении украинцев к угрозе полномасштабной войны и способах преодоления кризиса безопасности" обнародовала компания SOCIS.

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, за "Европейскую солидарность" готовы проголосовать 23,2% определившихся и пришедших голосовать. Партию "Слуга народа" поддерживает 16,2%. Другие партии: ОПЖЗ 10,7%, "Родина" 10%, "Умная политика" 8,5%, "Сила и Честь" 7,1%, "Наши" 6,3%, "Украинская стратегия Гройсмана" 6,2 %. Остальные партии имеют меньшие результаты.

57,4% опрошенных не хотят, чтобы Владимир Зеленский и партия "Слуга народа" продолжали руководить страной после следующих выборов. 17,8% готовы дать властям второй шанс.

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Результаты социологического исследования SOCIS
Результаты социологического исследования SOCIS
Результаты социологического исследования SOCIS

Опрос Киевского международного института социологии, обнародованный 16 февраля, зафиксировал схожие партийные рейтинги.

Партию "Европейская солидарность" поддерживают 22,9% среди тех, кто намерен голосовать. На втором месте – "Слуга народа" 16,4% среди определившихся с выбором. Разница между партиями – более погрешна, отмечают в КМИС. По сравнению с декабрем 2021 года "Европейская солидарность" выросла на 3,1%, "Слуга народа" потеряла 2% поддержки.

В опросе Центра Разумкова от 1 февраля партия "Европейская солидарность" лидирует, за нее готовы проголосовать 25,2% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором. За партию "Слуга народа" – 18,4%. Центр Разумкова отмечает, что по сравнению с октябрем 2021 рейтинг "Евросолидарности" существенно вырос.

Сроки исследования: 11 – 16 февраля 2022 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и раздела на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей. В общей сложности было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью САТИ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%. Средняя продолжительность одного интервью составила 12 минут.

Партия "Европейская солидарность"