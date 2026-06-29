Меморандуму о взаимопонимании между США и Ираном не исполнилось и двух недель. За это время: иранский дрон атаковал танкер в Ормузском проливе, США нанесли ответные удары, Иран ответил ракетами и дронами по восьми американским объектам в Кувейте и Бахрейне, США снова ударили по Ирану.

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КСИР предупредил, что дальнейшая "агрессия" приведёт к "полному прекращению всех дипломатических процессов". Трамп написал в Truth Social, что может наступить момент, когда США будут вынуждены "военным путём завершить работу" – и тогда "Исламская Республика Иран прекратит существовать".

И это называется "перемирие". Формально меморандум действует. Фактически обе стороны его нарушают и обвиняют в нарушении друг друга.

А еще есть соглашение между Израилем и Ливаном, которое "Хизбалла" не намерена исполнять. Зато американские дипломаты могут записать себе в актив очередную деэскалацию – и отвернуться, чтобы не замечать, что она не работает.

Дональда Трампа такой "мир", видимо, устраивает. Но израильтянам и другим народам Ближнего Востока не удастся закрыть глаза на то, что иранский режим и его прокси по-прежнему угрожают всему региону.