"Европе пора выбирать Украину!" Зеленский мощно обратился к Италии из-за агрессии России. Видео

В Украине идет война, которой Европа не видела со времен Второй мировой. Российские оккупанты продолжают убивать мирное население нашей страны, в частности, унесли жизни уже 79 детей.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в обращении к гражданам Италии в субботу, 12 марта. "Мы эту войну не начинали. Это жестокое и циничное вторжение России. Это война против украинского народа – против мирных и искренних людей", – подчеркнул он.

"Мы с вами – пока идет война – в принципиально разных условиях. Когда вы можете быть уверены, что вас и ваших близких ждет еще долгое будущее. Нормальное будущее. А для нас – то, что у нас есть, – может быть в последний раз", – сказал Зеленский.

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Он рассказал, что российские войска удерживают в осаде целые города. В частности, Мариуполь, который оккупанты обстреливают каждый день, сбрасывают авиабомбы, бьют ракетами.

"Они разбомбили в Мариуполе даже роддом и детскую больницу... Это ненависть. Ко всему живому. Они убивают детей и еще разрушают роддома и детские больницы, для чего? Чтобы украинки даже не рожали? И это по всей нашей стране. По всей Украине, страдающей от российского вторжения. Они разрушили уже десятки больниц. Сотни школ, детских садов. Они разрушают университеты. Полностью уничтожают жилые кварталы. Представьте, что это такое! И как в этом выжить?" – рассказал президенту.

"Российская авиация бомбит даже церкви! Даже площади... Такие же площади, как ваши... Где вы меня сейчас слушаете. Как бомбили площадь в нашем городе Харьков. Площадь Свободы. Это самая большая площадь Европы. Ничем не отличающаяся от ваших площадей. Это война не только против нашего народа, не только против украинцев. Это война против ценностей, которые нас с вами объединяют", – заявил Зеленский.

Президент призвал вводить против РФ такие санкции, чтобы каждый российский солдат знал цену каждого выстрела в мирных людей: "Нужна такая принципиальность бизнеса, чтобы у российского государства не было денег разрушать жизнь. Давите на компании в своих странах, чтобы они выходили из России. Говорите своим политикам, чтобы закрыли небо над Украиной от российских ракет и самолетов. От тех, кто убил 79 детей и тысячи взрослых! Тысячи! За 17 дней..."

"Это все защитит нас. Таких же, как вы. Абсолютно таких же! Вы знаете это. И вы знаете, что мы должны быть вместе в Европейском сообществе. Это очень важно для Украины. И это очень важно для Европы. Потому что это усилит Европу. Это защитит Европу. Это остановит войну навсегда", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в разговоре с иностранными журналистами Зеленский рассказал, что сломать стремление украинцев к свободе невозможно. Оккупировать наше государство, головы и сердца наших граждан у России не получится.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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