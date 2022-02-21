Европа не готова жертвовать Украиной, – премьер Чехии об угрозе войны
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Европа стоит перед реальной угрозой войны, но отдавать Украину на усмотрение Российской Федерации не готова. Западные дипломаты готовы делать все возможное и использовать все имеющиеся ресурсы, чтобы предотвратить глубокую эскалацию.
Об этом политик рассказал в эфире Центрального телеканала Чехии. Он признал, что ряд санкций, направленных на сдерживание военной агрессии, сегодня не дают эффективных результатов.
"Ситуация серьезная, с каждым днем она становится еще более серьезной. Не будет преувеличением сказать, что Европа находится в шаге от войны, и вероятность мирного решения снижается", – заметил Фиала.
Чешский премьер подчеркнул, что Евросоюз и НАТО отличились образцовым единством в вопросе сдерживания наступления российской армии и поддержки Украины в геополитическом кризисе.
"Думаю, что президент Владимир Путин не ожидал от Запада такой четкой и сплоченной позиции", – указал он.
Фиала добавил, что антироссийские санкции могут поспособствовать определенному ущербу и его стране, состоящей в торгово-дипломатических отногшениях с Россией. Но учитывая агрессивные настроения последней, Прага готова к любым сценариям и готова возместить материальный ущерб всем пострадавшим гражданам.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Франции Эммануэль Макрон, несмотря на свой недавний визит к лидерам Украины и Кремля, созвонился с ними обоими, взяв во внимание обострившуюся ситуацию на Донбассе.