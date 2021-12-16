'Это поражение нынешней власти, но все еще можно изменить', – Порошенко о снятии санкций против Северного потока-2

За 8 лет с начала российской агрессии против Украины благодаря санкциям, введенным западными союзниками, экономика страны-агрессора не имела никакого роста. Нынешняя власть ослабляет позиции Украины и снятие санкций против Северного потока -2 это поражение.

Об этом в кулуарах Верховной Рады сказал журналистам пятый президент Украины лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Я хочу подчеркнуть, что через восемь лет после того, как Россия напала на Украину, у них не было ни одного года экономического роста. Российская экономика, ВВП, российские финансовые мощности оказались в пике. И это – именно благодаря санкциям, которые были применены в в том числе и по моей инициативе.Впервые они начались после того, как я принял участие в заседании Совета Европейского Союза, и мы сохранили единодушие позиции всех наших партнеров.Санкции были применены за оккупацию Крыма, за вторжение на восток нашего государства, за военное нападение в Керченском проливе, за подрывную работу в Украине", – отметил Порошенко.

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"На сегодняшний день мы видим ослабление и эрозию украинской позиции. Первым поражением является снятие санкций по Северному потоку – 2 со стороны американской администрации. Я считаю, что реальные последствия, которые испытывает Украина – причем не только в энергетике, экономике, финансах, а в первую В вопросах безопасности, – действующая власть пока не может себе представить", – предостерег лидер партии "Европейская Солидарность".

"Я оставаясь оптимистом. И могу сказать, что санкции, в том числе и по незапуску Северного потока-2, еще возможны. И наши действия могут быть более эффективными", – резюмировал Петр Порошенко.