'Это обнуляет формат 'Минска': Тышкевич объяснил, почему 'признание' Россией 'ЛДНР' может стать поражением для Путина

Официальное признание Российской Федерацией так называемых Донецкой и Луганской народных республик станет настоящим геополитическим поражением Кремля. Таким образом Москва сама "обнулит" Минские соглашения, а это, в свою очередь, "развяжет руки" Киеву.

Такую точку зрения высказал в эфире телеканала "Дом" эксперт программы международной и внутренней политики Украинского института будущего Игар Тышкевич. По его мнению, такой шаг позволит России и дальше оказывать давление на Украину, создавая почву для экономических и политических манипуляций.

"Москва рассчитывает и дальше расшатывать ситуацию информационно внутри, и впоследствии, возможно, прибегать к определенным провокациям. Но это уже в конце февраля, в начале весны", – предполагает эксперт.

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Тышкевич добавил, что Минские соглашения в интерпретации российского президента Владимира Путина сводятся к организации прямых переговоров Украины с представителями недореспублик на территории ОРДЛО. Таким образом сама Россия выходит за рамки участниц военного конфликта на Донбассе.

"И это дает Москве возможность выйти из-под влияния санкций и завершить успешно переговоры с Соединенными Штатами Америки, Германией и Францией. Средний российский избиратель найдет в этом выгодную ситуацию, провернутую Путиным, и как бы его победу", – заключил он.

Напомним, OBOZREVATEL сообщал, что члены партии "ЛДПР" Госдумы РФ лоббируют вопрос о признании самопровозглашенных республик "ЛДНР". Таким образом соратники одиозного Владимира Жириновского якобы пекутся о безопасности тамошних жителей в условиях обострения военного кризиса.