Эстония официально поддержала Украину на пути в Евросоюз

Эстония задекларировала намерение поддержать Украину в получении полноправного членства в Европейском Союзе. Она стала четвертым государством- членом ЕС, официально поддержавшим евроинтеграцию Украины.

Об этом в среду, 19 мая, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква. Как сказано на сайте ОП, ранее в Киеве президент Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонской Республики Кая Каллас подписали Совместное заявление по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества.

"В документе указано, что Эстония последовательно поддерживала курс на европейскую интеграцию Украины, она поддерживает реформы, которые Украина осуществляет на этом пути, она готова помогать Украине в выполнении критериев членства. Как результат – Эстония сегодня четко зафиксировала, что видит Украину в Европейском Союзе, и когда Украина будет готова подать заявку на членство, Эстония, безусловно, будет поддерживать такую ​​заявку", – отметил заместитель главы ОП.

Указанное Совместное заявление стало четвертым документом, который показал поддержку со стороны государств-членов ЕС европейских перспектив Украины. Ранее аналогичные документы подписали:

Литва;

Латвия;

Польша.

Кроме того, Эстония показала поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также важность сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, в частности – диджитализации.

"Весь этот важный спектр наших двусторонних отношений был соответствующим образом зафиксирован в Совместном заявлении", – резюмировал Жовква.

Как сказал он, поддержка европейскими партнерами европейских перспектив Украины только растет.

Как писал OBOZREVATEL:

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в Европейском Союзе и НАТО является главным стратегическим курсом государства. Гарант выразил надежду, что в июне украинцы увидят "мощный сигнал" от Альянса.