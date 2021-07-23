ЕСПЧ отказал России, жаловавшейся на Украину из-за воды в Крыму и языка
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Европейский суд по права человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу России. Москва обвиняла Киев в водной блокаде Крыма и ущемлении прав русскоязычных.
Решение ЕСПЧ обнародовал на своем сайте в пятницу, 23 июля. Суд счел, что обеспечительные меры, на которых настаивала РФ, применяются в исключительных случаях.
В пресс-релизе отмечается, что не применение Правила 39 не несет серьезного риска основному праву в соответствии с Европейской конвенции по правам человека.
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