ЕСПЧ частично признал жалобу Украины против России по Крыму

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал частично приемлемой жалобу Украины против Российской Федерации о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.

Такое решение было принято на слушаниях в деле "Украина против России" 14 января, сообщает "Европейская правда". При этом суд постановил, что в этом деле он не был призван решать, был ли прием полуострова, в соответствии с российским законодательством в состав РФ, законным с точки зрения международного права.

Хотя жалоба признана частично, большинство статей, по которым Украина обвиняет РФ в осуществлении системных нарушений прав человека в Крыму, признаны приемлемыми для рассмотрения по существу.

В частности, будут рассмотрены обвинения по:

ненадлежащему нерасследованию РФ убийств;

практике незаконного лишения свободы и недостойного обращения с людьми;

преследованию нерусскоязычных СМИ и ограничению образования на других языках, кроме российского;

запугиванию и преследованию религиозных лидеров;

автоматическому предоставлению российского гражданства;

ограничению свободного передвижения крымчан на материковую Украину и тому подобное.

В то же время суд отклонил как неаргументированные только обвинения Украины о том, что страна-агрессор после оккупации Крыма установила там "административную практику по убийствам/расстрелам".

Отдельно ЕСПЧ подчеркнул тот факт, что РФ осуществляла "фактический контроль" на территории Крыма с 27 февраля 2014 года, то есть еще до осуществления незаконной аннексии оккупированного ею полуострова.

На основании принятого решения ЕСПЧ должен рассмотреть по существу все пункты обвинений Украины в отношении РФ.

Министр юстиции Денис малюська назвал это первой промежуточной победой в серии дел Украины против России в Европейском суде по правам человека.

"Решение ЕСПЧ – мощный юридический удар по мифологии, которая используется РФ в гибридной войне.

Крым – это история вооруженной агрессии и грубых нарушений прав человека, а не "референдума" и "мирного волеизъявления". ЕСПЧ подтвердил, что РФ имела эффективный контроль над Крымом еще с февраля 2014 года, а не с момента так называемого "референдума" – хороший юридический факт, подтвержденный судебным решением, который потом мы кому-то припомним", – написал он в Facebook.

пост малюська Facebook Denis Malyuska

О положительном первом решении по делу "Украина против России" сообщил также правительственный уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лещина на странице Facebook.

"Прежде чем рассматривать утверждения об административной практике, он должен был рассмотреть, обладает ли Россия "юрисдикцией" по смыслу статьи 1 Конвенции над Крымом с 27 февраля 2014 года и, следовательно, имеет ли она компетенцию рассматривать жалобу. Суд установил, что факты, которые обжаловало правительство Украины, действительно подпадают под "юрисдикцию" России на основании фактического контроля, который она осуществляла над Крымом на эту дату. При принятии этого решения он взял во внимание, в частности, размер и численность увеличившегося российского военного присутствия в Крыму с января по март 2014 года без согласия украинских властей или каких-либо доказательств того, что существовала угроза размещенным там российским войскам", – написал Лещина.

Скриншот Facebook Ивана Лещины

Он подчеркнул, что ЕСПЧ также счел версию правительства Украины последовательной на протяжении всего судебного разбирательства – там предоставили подробную и конкретную информацию, подкрепленную достаточными данными, чтобы доказать, что российские войска "не были пассивными наблюдателями, а принимали активное участие в предполагаемых событиях".

Скриншот сообщения Facebook Ивана Лещины

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