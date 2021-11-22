Если Россия собирается расширяться, то не потому, что это возможно хорошо для россиян, и не потому, что это очевидно плохо для соседей, она просто лопнет, потому что это физика. Это простой ответ бывшему советнику президента РФ, идеологу восстановления из РФ Третьего Рима В.Суркову на то, что он нафантазировал в своей футуристической статье в "Актуальных комментариях".

Кремлевский идеолог считает, что Россия "получит свою судьбу в новом всемирном собирании земель (точнее пространств) со статусом одного из немногих глобализаторов, как бывало в эпоху Третьего Рима". Скорее всего, московский мечтатель даже не представляет, как весь цивилизованный мир и особенно соседние страны смотрят на Россию. Все понимают, что РФ в своей имперской агонии, скорее всего, рухнет под собственной конструкцией, как это уже было на территории имперской России в 1918 году, когда на ее месте образовалось до 30 государственных образований.

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В.Сурков забыл, что большевикам пришлось распрощаться с Польшей, Финляндией, Литвой, Латвией, Эстонией, чтобы в титанических муках развала бывшей империи как-нибудь выстоять 70 лет. Украина тоже имела шанс ускользнуть из братских объятий Москвы, но коммунисты наврали народу о земле, фабриках и заводах, народовластии, что на время сбило с толку многих людей и замедлило крах диктатуры пролетариата.

Еще в 80-х годах прошлого года президент США Р.Рейган назвал Россию империей зла. Так и есть: даже после короткого периода относительной демократии Б.Ельцина в РФ уже более 20 лет доминирует политика шовинизма и агрессии. Ее не спрятать за музыкальными шоу на телевидении и фильмами о настоящих мужиках – ржавчина подлости, пренебрежения другими, самовлюбленности видна и невооруженным глазом. А идеология "русского мира" все больше сводится к примитивной формуле: убей каждого, кто не подчиняется России.

В.Сурков выступает за "экспорт хаоса", – в чем Россия стала признанным мировым экспортером. По его мнению, что фактически является официальной позицией Кремля, "раздел является синоним хаотизации. Объединяй своих+разъединяй чужих=будешь править и теми и другими". Такую циничную формулу предлагает апологет имперского мышления. По его мнению, "Россия не потеряла свои имперские амбиции, имперские технологии эффективны и сегодня, когда империи переименованы в сверхдержавы. Наше государство", - пишет Сурков об РФ, "не потеряло имперских инстинктов". Он прогнозирует, что Россия будет расширяться – читайте захватывать силой чужие территории.

Очень хорошо, что такие циничные прогнозы развития человечества в последующие сто лет дал серый кардинал идеологии Кремля В.Сурков. Он прогнозирует крах США, неизвестное будущее для ЕС и Китая и почему-то величественные перспективы развития России. Поэтому для нас всех вывод один: соседям РФ пора объединяться в Антимосковскую лигу для сохранения собственной государственности и территорий, демократии и цивилизованных отношений. В.Сурков обнажил преступную сущность идеологии и современной политики Москвы как глобальную опасность всему нероссийскому в Европе. А учитывая, что Кремль всегда действует не столько увещеваниями, сколько силой, ему должна быть противопоставлена только еще большая сила.

Чтобы донести до мира информацию об опасности действий России, по поручению Президента украинская делегация во главе с секретарем СНБОУ принимает участие в Галифакском международном форуме безопасности в Канаде. Она проинформировала мировое сообщество о ситуации в безопасности в Украине и вокруг нашего государства. В рамках визита в Канаду украинская делегация провела ряд встреч с представителями политического и военно-политического руководства, политических элит и бизнес-структур страны.

Ситуацию безопасности в Украине и мире представители нашего государства также обсудили с делегацией Сената США и руководителями государственных органов стран других участниц форума. Кроме ситуации вблизи украинских границ было обсуждено развитие сотрудничества Украины с другими государствами в сфере безопасности и обороны.

Мир начинает лучше понимать опасность расширения российской агрессии не только на Украину, но и на другие соседние страны. Становится все более очевидным, что российская политика угроз, шантажа и экспорта конфликтов должна быть наконец решительно остановлена мировым демократическим сообществом.