Если бы Россия действительно планировала нападать на Украину, это было бы внезапно, – Тимошенко

Глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко считает, что сейчас Россия вряд ли нападет на Украину. Ссылаясь на мнение военных экспертов, она озвучила четыре признака, что этого не произойдет.

Такое заявление политик сделала 11 февраля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Тимошенко считает, что, если бы агрессор действительно планировал наступление, оно произошло бы внезапно. В то же время она не исключает каких-либо провокаций (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я не военный эксперт, но за последние дни я провела десятки встреч с такими людьми. Их общее мнение, что вероятность полномасштабной войны России против Украины сегодня очень мала и для этого есть четыре причины", – подчеркнула она.

Видео дня

Первая причина, это недостаточное количество войск, которые сосредоточены возле границ Украины. "Полномасштабная война с таким количеством невозможна", – сказала она, опираясь на мнение военных экспертов.

Вторая причина состоит в том, что с 2014 года Вооруженные силы Украины стали в разы боеспособнее.

"С 2014 года наша армия кардинально изменилась. Благодаря поддержке стран-партнеров, глубокому реформированию. Сегодня наша армия достаточно боеспособна, чтобы цена, которую заплатит агрессор, была несопоставимой с теми результатами, которые они хотят получить", – пояснила Тимошенко.

Третья причина – это мобилизация Запада вокруг российской угрозы. В частности, она имеет ввиду и усиленные санкции, которые для России "станут экономической смертью".

Четвертое – это открытая демонстрация войск. "Никто не помнит ситуации, чтобы перед тем, как пойти на полномасштабное вторжение в какую-то страну – об этом трубили несколько месяцев, демонстрировали передвижение войск, объявляли, что вот-вот мы пойдем и давали время для подготовки к обороне", – подытожила Тимошенко.

По ее мнению, если бы Россия действительно планировала вторжение, оно было бы внезапным.

При этом, политик не исключает, что Кремль пойдет на какие-то провокации, направленные против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время большинство опрошенных в студии Савика Шустера украинцев считают, что Украина на пороге масштабной войны.