'Мы нуждаемся в оружии, которое вы можете предоставить!' Зеленский обратился к Португалии и призвал вместе остановить РФ

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и парламенту Португалии. Он призвал это государство помочь Украине выстоять в войне против огромного и сильного агрессора - и передать украинским воинам танки "Леопард", бронетранспортеры и противокорабельные ракеты "Гарпун".

Также Зеленский отметил огромную важность усиления со стороны Европы санкционного давления против России. Об этом сообщает "Интерфакс".

В своем обращении украинский лидер призвал народ и власти Португалии присоединиться к Украине в борьбе с самым кровавым диктатором ХХІ века, развязавшим потрясающую своей жестокостью и количеством военных преступлений против мирных людей, войну.

Победа Украины в войне против России без преувеличения является вопросом существования украинского народа.

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"Когда мы обращаемся к народам свободного мира, мы говорим о простых и понятных вещах. Мы нуждаемся в оружии, чтобы защититься от жестокого российского вторжения, которое принесло нашим людям столько же зла, сколько 80 лет назад принесло нацистское вторжение. Танки "Леопард", бронетранспортеры, противокорабельные ракеты "Гарпун" – это то, что у вас есть, и чем вы можете помочь для защиты свободы и цивилизации Европы. Потому обращаюсь к вашему государству с просьбой предоставить нам эту помощь", - заявил Зеленский.

Также украинский президент отметил чрезвычайную важность постоянного усиления санкционного давления на РФ и полного выхода европейских компаний с российского рынка.

От Португалии Украина ожидает закрытия всех портов Португалии для российских судов, особенно тех, которые пытаются "прятаться" под флагами других государств.

Зеленский также обратился к португальцам с просьбой поддержать полноправное членство Украины в ЕС и поблагодарил государство и его народ за уже предоставленную помощь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский констатировал, что большую часть Мариуполя захватили войска РФ. Также глава государства заявил, что Украина готовится к деблокады города военным путем.