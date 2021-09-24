'ЕС' обратится к НАБУ, ГБР и ОГП из-за нарушения прав нардепов во время голосования за закон об олигархах, – Геращенко

Политическая партия "Европейская солидарность" будет обращаться к Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ), Государственному бюро расследований (ГБР) и Офису Генпрокурора с заявлением о совершении должностными лицами парламента преступления во время голосования за закон о деолигархизации. Он был принят 23 сентября.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко в пятницу, 24 сентября. По ее словам, во время заседания были нарушены права нардепов.

"Мы передаем заявления о совершении преступления в помещении Верховной Рады Украины 23 сентября 2021 года. Конституция Украины очень четко определяет законодательное право народного депутата Украины на законодательную инициативу. Вчера была реализована законодательная инициатива Зеленского, но впервые в этом зале было нарушено право депутатов на законодательную инициативу", – объяснила сопредседатель фракции.

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Геращенко сообщила, что в заявлении будут фигурировать много фамилий.

"Мы просим, чтобы и ГБР, и прокуратура их зафиксировали. Они будут и в нашем заявлении. Сначала глава профильного комитета Завитневич заблокировал по сути возможность народных депутатов Украины прийти и защитить свои поправки. Тем самым выражая нашу волю к улучшению законопроекта, нас не пригласили вовремя на это заседание", – напомнила Геращенко.

По ее словам, вице-спикер Руслан Стефанчук превысил служебные полномочия.

"Затем председательствующий на заседании Стефанчук, превышая служебные полномочия, узурпируя власть, препятствуя деятельности народного депутата Украины, вместе с Вениславским и 250 народными депутатами от монобильшинства и двух олигархических групп проголосовали за то, что нарушили право народных депутатов на законотворческую деятельность", – отметила Геращенко.

По словам политика, в партии расценивают эти вероятные преступления по статьям "препятствование государственному деятелю", "препятствование деятельности народного депутата", "превышение служебных полномочий", "узурпация власти".

"Что касается олигархических депутатских групп, мне очень жаль, что присутствующие там народные депутаты, которые были причастны к 16 января 2014 года, руками, ногами, копытами голосовали за нарушение регламента, вчера опять это повторили, подголосовывая Зеленскому в нарушении Конституции", – напомнила Ирина Геращенко.

Она подчеркнула: узурпация власти в нашем государстве плохо закончится.

"В Украине мы не дадим построить Беларусь", – добавила Геращенко.