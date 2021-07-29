Ермака избрали главой Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак возглавил Конгресс местных и региональных властей. О его создании глава государства Владимир Зеленский объявил еще в феврале.

Об этом 29 июля заявил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко. Соответствующее решение единогласно было принято на совместном заседании Конгресса и Национального совета реформ.

Тимошенко заявил, что таким образом было реализовано право президиума нового органа на избрание председателя и поприветствовал Ермака.

Глава ОП в свою очередь поблагодарил всех за доверие и пообещал, что постарается выполнить все задачи, поставленные президентом. Он убежден, что Конгресс реализует все цели.

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Напомним, что о создании данного органа было объявлено еще в феврале. Состоит он из двух палат.

В первую войдут местные власти, главы объединенных территориальных общин, районных советов. Во вторую – главы областных государственных администраций и советов. Также в президиум войдут по три представителя из палат: министры и руководство ОП.

Новый орган носит консультативно-совещательный характер и должен помочь местным общинам найти общий язык с властью.

Как сообщал OBOZREVATEL, первое заседание Конгресса состоялось 3 июня в Хмельницком, на котором также присутствовал президент Владимир Зеленский.