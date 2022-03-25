Ермак призвал партнеров Украины признать Россию государством-террористом

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал западных партнеров признать Россию государством-террористом. Он напомнил о преступлениях, которые российские оккупанты совершают против мирных жителей Украины.

Главная цель врага – посеять среди людей ужас, так же, как это делают террористы по всему миру. Об этом Ермак заявил, выступая в Atlantic Council 25 марта.

По словам главы ОПУ, разговор с западными политиками был очень откровенным.

"Выразил нашу точку зрения на причины войны и принципы послевоенного урегулирования. Российское руководство просчиталось по Украине. Просчиталось в каждом пункте. Украина будет держаться. Для нас эта война - народная. Мы не уступим ни суверенитет, ни территории. Сегодня Украина - это Грааль Европы. Без преувеличений. Украина возрождает те принципы, которые дали жизнь нынешней цивилизации Запада. И цель России – уничтожить Украину. Буквально", - рассказал о разговоре Ермак.

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Он подчеркнул, что Украина остается единой и неделимой. И руководство страны не допускает даже мнения ни о каких компромиссах в вопросах территориальной целостности и суверенитета нашего государства. А также на всех уровнях доносит до мира простой тезис: Россия должна понести ответственность за совершенные преступления – со всей строгостью.

"Российские вооруженные силы разрушают наши города вместе с людьми не только из-за технической отсталости и нехватки высокоточных боеприпасов. Они это делают, чтобы вызвать ужас. Поэтому я призвал партнеров: пора признать Российскую Федерацию государством-террористом. Официально. Пора признать Вооруженные Силы Российской Федерации террористической организацией. Пора признать их преступной организацией", - отметил Ермак.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава ОПУ призвал международное сообщество рассмотреть исключение России из ООН еще 5 марта. А 25 марта с требованием по исключению РФ из всех международных организаций в рамках выполнения плана из 10 пунктов для помощи Украине выступили Польша, Словения и Чехия.

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