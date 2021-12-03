Отож поки ви шукаєте статті видатків на оборону, охорону здоров‘я, освіту чи пенсіонерів в бюджеті-2022, за який проголосували "слуги" Зеленського, Коломойського, Тимошенко й колишні слуги з партій Яценюка і Порошенка, рекомендую порадіти за депутатів Верховної Ради.

Так в кошторисі видатків ВР на 2022, які підтримали партія "Слуга народу", ОПЗЖ та інші, передбачено встановити мінімальну місячну заробітну плату депутата в сумі 49 тисяч 620 гривень. Окрім того передбачено розмір відшкодування витрат, пов‘язаних з виконанням депутатських повноважень теж у сумі 49 620 гривень на місяць.

Це означає, що навіть ті депутати, що волею долі з шоу-бізнесу вперше опинилися у владі стануть офіційними МІЛЬЙОНЕРАМИ за рік, бо мінімально отримуватимуть щонайменше 100 тисяч гривень за місяць! Тут не беремо до уваги виплати на відшкодування житла й транспорту. Сюди варто додати також і місячну виплату в 71 тисячу 445 гривень для помічників депутатів, які, зазвичай, є їх родичами, друзями чи кумами.

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Між іншим, стало "доброю традицією" доплачувати помічникам депутатів напередодні Різдва за рахунок так званої економії коштів.

От і сьогодні ВСІ владні й опозиційні фракції та групи ДОДАЛИ своїм помічникам ще майже 120 тисяч гривень лише в грудні на кожного депутата.

Принагідно нагадую, що мінімальна пенсія в 2022 році збільшиться аж на 159 гривень і в грудні наступного року складатиме - 2 093 гривні, мінімальна зарплата збільшиться аж на 200 гривень і становитиме 6 700 гривень.

Зарплата викладачів вишів триматиметься від 7 до 12 тисяч гривень і перелік інших не престижних та малопотрібних професій для нинішньої влади можемо продовжувати ще довго.

Але, щонайменше для депутатів та їх родичів з друзями, ЕПОХА БІДНОСТІ в 2022 році точно завершиться!