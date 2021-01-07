Елисеев назвал Томос ПЦУ катастрофой тысячелетия для России

Предоставление Патриаршего и Синодального Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины является катастрофой тысячелетия для вселенских амбиций России. Такое мнение высказал украинский дипломат Константин Елисеев, комментируя вторую годовщину, предоставление Томоса об автокефалии ПЦУ. Об этом сообщает пресс служба "Европейской солидарности".

"Катастрофа тысячелетия для вселенских амбиций России. Именно так сегодня, уже во вторую годовщину, позиционируется предоставления Патриаршего и Синодального Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины. И как бы ни пытались в Кремле или РПЦ изменить этот исторический факт, уменьшить его значение, заговорить или запугать сестринские православные церкви, звон от точной пощечины по московским амбициях до сих пор слышится и в Украине, и в православных столицах мира ", – пишет дипломат.

"Это был настоящий украинский блицкриг, когда за спринтерское время, еще при каденции пятого президента, в сложных условиях предвыборных баталий, Киеву удалось ускользнуть из казалось бы непреодолимых сетей русского православия. Оборваны искусственно навязываемые веками отношения с мачехой и восстановлены настоящие духовные связи с Матерью-церковью. ПЦУ стала пятнадцатой церковью в диптихе поместных православных церквей, и почти сразу начала приобретать свое международное признание, так и приветствовать в своих рядах все больше приходов, монастырей и епархий по всей стране " – убежден Елисеев.

Дипломат не перестает удивляться тому, как действующая украинская власть и первое лицо государства продолжают или игнорировать, то ли по-детски стесняться автокефалии Православной Церкви Украины. Может кто-то слышал поздравления от президента Зеленского ко второй годовщины получения Томоса об автокефалии ПЦУ и заверения в своей поддержке и президентском патронаже?

"Да, это достижение уже произошло при другой президентской администрации в Украине и этот факт не изменить.

Так, по историческому значению Томос остается вне конкуренции для любой новой администрации в Украине, а полноценно значение этого события можно будет понять разве что с высоты десятилетий.

Да, и администрации Зеленского, видимо, очень хочется записать себе на счет "событие исторического значения для Украины", и это хорошо. Ищите и достигайте.

Однако, нельзя игнорировать становления Православной Церкви Украины, важность его международного признания, актуальность противодействия русским православным воздействиям, цель у которых одна – переписать историю независимости Украины ", – пишет Константин Елисеев.

Дипломат считает, что Зе-дипломатии следует объединить усилия с дипломатией Вселенского Патриарха, нашими западными партнерами и союзниками для укрепления украинской духовной независимости и национальной безопасности. Это будет действительно стратегическое проукраинское мышления!