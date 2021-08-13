Эксперты – о последних политических рейтингах: рост доверия к Тимошенко становится трендом

Украинцы разочаровались в действующей власти и в политике, которую она проводит. Единственным политиком, который прислушивается к мнению народа и защищает его права, – это лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко, которая за последние месяцы уверенно нарастила поддержку избирателей.

Так во время пресс-конференциии, состоявшейся в информационном агентстве "GolosUA", политические эксперты охарактеризовали текущую ситуацию, опираясь на последние социологические исследования. Как отметил политолог Андрей Золотарев, нельзя не заметить тренд, который фиксируют все эксперты, – Тимошенко стабильно наращивает доверие украинцев.

"Если возьмем июльскую социологию, когда по четырем опросам Тимошенко вырывается на второе место по рейтингу доверия, то это уже тренд. И обратите внимание, она – единственный политик, который ездит сейчас в региональные туры. Только две темы, земля и тарифы, в руках Юлии Владимировны – это мощнейшее "оружие". А учитывая то, что социологи констатируют наличие колоссального нереализованного протестного потенциала в обществе, это может взорваться", – считает политолог.

Видео дня

С ним согласилась политический эксперт Александра Решмедилова, которая обратила внимание на то, что три свежих рейтинга от группы "Рейтинг", СОЦИС, КМИС показали, что украинцы считают, что страна движется в неправильном направлении. По ее словам, это свидетельствует о том, что избиратели будут искать альтернативных кандидатов для поддержки.

Она отметила, что сейчас социологи активно измеряют не просто расстановку сил на возможных выборах, а именно уровень разочарования украинцев, то есть рейтинг недоверия.

Напомним, социологическая группа "Рейтинг" зафиксировала, что Юлия Тимошенко опережает президента по динамике увеличения доверия людей. Также результаты исследования КМИС показывают, что "Батьківщина" вышла на второе место среди политических сил и может сейчас рассчитывать на 15% на парламентских выборах.