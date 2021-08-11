Эксперт прокомментировал рост поддержки у Тимошенко

Пустые обещания власти и искусственная конфронтация с "карманной" оппозицией больше не впечатляют украинцев, а вот последовательную системную активность команды Юлии Тимошенко избиратели оценили положительно.

Так политический эксперт Дмитрий Корнейчук прокомментировал результаты недавнего социологического исследования Центра Разумкова на своей Facebook-странице.

По его словам, указанный соцопрос подтверждает ключевую тенденцию, что сейчас прослеживается среди украинцев – единственная проукраинская, ориентированная на благосостояние простых людей и реально опозиционная политсила, которая демонстрирует стабильный ежемесячный рост поддержки украинцев, – это "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

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Такие электоральные настроения украинцев он объясняет тем, что при действующей власти "людям становится жить только хуже и хуже".

"Впрочем, обмануть людей уже не получается", – сделал вывод Корнейчук.

По его убеждению, активная борьба команды Тимошенко против распродажи земли и повышения тарифов, защита национальных интересов и социальных прав граждан сказались на поддержке лидера "Батькивщины".

"Кстати, именно благодаря жесткой публичной позиции Тимошенко власть не решилась в августе вдвое поднять тарифы на электроэнергию. И украинцы прекрасно понимают, кто их защищает. Собственно, отсюда рост рейтингов, как персонально Тимошенко, так и ее партиии", – подытожил эксперт.

Напомним, ведущие отечественные социологические агентства фиксируют рост поддержки команды "Батькивщины" и ее лидера Тимошенко. Проведенное Центром Разумкова социологическое исследование в начале августа этого года зафиксировало, что показатели "Батькивщины" идут вверх. Опросы группы "Рейтинг" показали, что Юлия Тимошенко лидирует по темпам наращивания доверия людей. А результаты исследования КМИС свидетельствуют, что "Батькивщина" вышла на второе место среди политических сил и может сейчас рассчитывать на 15% на парламентских выборах.