Экс-замглавы МВД Гогилашвили не проходил спецпроверку Кабмина перед назначением на должность. Документ

Кабинет министров Украины не проводил специальную проверку Александра Гогилашвили перед тем, как назначить его на должность заместителя министра внутренних дел. Соответственно, в ведомстве не стали узнавать о возможном российском гражданстве кандидата.

По законодательству, спецпроверку должен был назначить один из министров КМУ или его заместитель. Об этом свидетельствует ответ Министерства внутренних дел (МВД) на запрос "Украинских новостей" (чтобы посмотреть документ, доскролльте новость до конца).

В ведомстве ссылаются на ч. 5 ст. 9 ЗУ "О центральных органах исполнительной власти". Согласно ей, должности первого замминистра и заместителей министра относятся к политическим, и на них не распространяется трудовое, а также законодательство о госслужбе.

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Назначение кандидатов и увольнение проводится Кабмином в соответствии с порядком рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой и внесением представлений о лицах, назначенных на должность.

В ответе говорится, что организация проведения специальной проверки по претендентам на занятие должностей, назначение (избрание) на которые осуществляется президентом, Верховной Радой или КМУ, возлагается на нескольких должностных лиц. В частности, на главу администрации президента, главу аппарата Верховной Рады, министра Кабмина или их заместителей. Это предусмотрено постановлением КМУ №171 от 25 марта 2015 года.

Так, ответ МВД свидетельствует о том, что спецпроверка по Гогилашвили не была организована, в том числе у него не проверялось наличие гражданства России.

"Такую спецпроверку должен назначить министр Кабинета министров или его заместитель. Однако это не было сделано", – отмечает издание.

Напомним: Александр Гогилашвили, который был уволен после "разборок" с полицейскими на въезде в зону проведения Операции Объединенных сил, имел допуск к государственной тайне. Чиновник, российский паспорт которого засветился в СМИ, получил "добро" от Службы безопасности. Как СБУ "протыкала" российское гражданство Гогилашвили – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Юрий Бутусов рассказал, что российские паспорта имеют и владельцы дома, в котором проживает Гогилашвили с женой. По его словам, речь идет о Вячеславе и Диане Стрелковских, которые документы получили в 2015 году во временно оккупированном Крыму.