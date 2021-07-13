Экс-"слуга" Юрченко показал тесты на наркотики и заявил, что не сдаст мандат. Видео

Исключенный из фракции "Слуга народа" депутат Верховной Рады Александр Юрченко, который 8 июля попал в ДТП, показал отрицательные результаты тестов на наркотики. Он заявил журналистам, что не сдаст мандат.

Однако, по словам самого нардепа, заключения из частных и государственных клиник датированы 12 числом. Юрченко подчеркнул, что никогда не употреблял наркотики и обвинил правоохранителей в препятствовании работе его адвокатов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Нардеп рассказал, что первый вызвал полицию после "нападения участника ДТП". Он несколько часов находился с патрульными, которые, по его словам, не заметили ничего подозрительного в поведении.

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"И только после того, как поняли, что я народный депутат Украины, и приехало руководство областной патрульной полиции, начали задавать вопросы по поводу странного моего состояния", – сказал он.

Юрченко добавил, что после этого спокойно поехал вместе с правоохранителями, чтобы сдать тест на наркотики, что заняло пять минут. А затем в тот же день сделал это дополнительно в нескольких частных клиниках.

"Если на вас, не дай Боже, напал преступник какой-то, обокрал вас или что-то сделал, вы пошли бы на работу? Написали бы заявление об увольнении?" – ответил нардеп на вопрос журналистки, собирается ли он сложить мандат.

Напомним, 8 июля житель Львова Всеволод Боровец обвинил Юрченко в совершении ДТП. Нардеп якобы за рулем Ford Mustang выезжал задним ходом с парковки отеля "Жорж" и въехал в Volkswagen Jetta Боровца.

"А потом пытался бежать и подвинул мое авто второй раз. Но была пробка и он не смог далеко уехать", – рассказал львовянин ZAXID.NET.

Он начал снимать происходящее на мобильный телефон, но политик выбил телефон из его рук. Пострадавший также утверждает, что координация движений Юрченко была нарушена. А экспресс-тест якобы показал наличие в его крови MDMA, известного как "экстази".

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