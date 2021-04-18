Экс-президент Эстонии призвал закрыть ЕС для россиян: в Госдуме обозвали его 'больным'

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес сказал, что россиянам нужно запретить въезд в страны Евросоюза.

При этом он сравнил Россию с гитлеровской Германией. Свои высказывания политик публиковал в Twitter.

"Вероятно необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах. До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом. Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Хватит", – написал Ильвес.

Также он описал ситуацию, когда в 1939 году нацистской Германии хотели ввести такой запрет.

"Остальная часть Европы в сентябре 1939 года после вторжения Германии в Польшу: "Подобное наказание простых немецких людей за действия их правительства было бы мстительным, контрпродуктивным и не привело бы к достижению его целей", – писал он.

В комментариях ему ответили, что это плохая идея – запрещать въезд в ЕС, ведь это ударит по обычным людям. А те россияне, кто захотят приехать в ЕС, то найдут "дорогу со своими кипрскими паспортами". На что Ильвес ответил, что идея хоть и плохая, но неизбежная.

"На Западе также есть "студенты, семьи". Просто перестань их убивать", – написал он.

Российские пользователи писали Ильвесу, что они не виноваты, что родились в России.

"Извините, но наступает время, когда вам нужно защищаться. Это не ваша вина, но если на Европу будут продолжать нападать, что-то должно произойти", – отвечал экс-президент Эстонии.

Ильвес также отвечал в комментариях, что лучше вводить такие меры против России, чем позволять РФ "захватывать украинцев, взрывать чехов, расстрелять 290 мирных жителей с неба, отравлять британских подданных".

Добавим, что заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Алексей Чепа назвал экс-президента Эстонии больным.

"Я прекрасно понимаю, что количество не совсем здоровых, даже сильно больных людей велико, но что можно говорить по поводу таких заявлений. Ну... Больной человек... Скорее всего, он относится к группе тех людей, которые не знают, чего придумать, просто играют на каких-то пиар-ходах вокруг себя, хотят поднять шумиху, больше ничего. Больше ни на что не способны они", – высказался российский депутат.

Тоомас Хендрик Ильвес был президентом Эстонии с 23 сентября 2006 года по 10 октября 2016 года.

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