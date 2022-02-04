Единственный реальный путь к победе, – эксперт прокомментировал мирную стратегию Тимошенко

Предыдущая и действующая власть используют Минские договоренности для предотвращения внимания от политики тотального ограбления украинцев, которую они совершают. В то же время, наиболее патриотическую и последовательную позицию занимает Юлия Тимошенко и ее команда, которые с самого начала не воспринимали Минские соглашения, голосовали против предусмотренных ими изменений и предлагали использовать для восстановления мира гарантии Будапештского меморандума.

Об этом на своей Facebook-странице пишет политический эксперт Дмитрий Корнийчук.

По его убеждению, критика Минских соглашений, звучащая в последнее время от действующего и ранее президентов, выглядит цинично, учитывая, что именно они в свое время давали согласие на невыгодные для Украины договоренности.

"А теперь Зеленский и Порошенко корчат из себя "борцов с изменой", на которую сами же согласились", – отмечает эксперт.

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Он признает, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко была права еще в 2014 году, когда четко заявляла, что Минские соглашения – это ловушка, а переговоры с международными партнерами и Кремлем должны проходить в рамках Будапештского меморандума.

"Осенью 2014 года, когда тогдашний президент Порошенко "нагибал" парламент после "Минска-1", "Батькивщина" единственная не голосовала за особый статус Донбасса и за амнистию боевикам. И в 2015 году, уже после "Минска-2", Тимошенко и ее партия не голосовала за изменения в Конституцию, с помощью которых Порошенко пытался пропихнуть в Основной закон особый статус.И в дальнейшем, из года в год, "Батькивщина" не давала голосов за продление закона об особом статусе", – отмечает Дмитрий Корнийчук.

Это очень важный момент, добавляет он, ведь "ловушка" Минских соглашений как раз кроется в предоставлении особого статуса, что позволяет создать на Донбассе "государство в государстве" со своей армией. Поэтому, по убеждению Корнийчука, пора прекратить списывать просчеты власти на войну и реально начать действенные переговоры на международном уровне и укреплять экономику Украины, что подчеркивает Юлия Тимошенко, которая совместно с командой уже разработала план преодоления кризиса.

"Совершенно правильная позиция Тимошенко: Украина должна усилить свою экономическую и оборонную безопасность, создав Правительство национального единства, и начать использовать другие международные форматы для возвращения Донбасса и Крыма", – подытоживает Корнийчук.

Напомним, лидер "Батькивщины" считает, что скоплением войск вблизи границ и нагнетанием паники Украину пытаются принудить к выполнению Минских соглашений. Подписанные президентом Порошенко договоренности с боевиками Юлия Тимошенко считает неприемлемыми и призывает Верховную Раду честно заявить об этом обществу и миру. Путь к миру бывший премьер видит в переговорах на основе Будепештского меморандума и формировании Правительства национального единства, которое будет укреплять государство изнутри.