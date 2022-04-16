Джонсон пообещал Зеленскому новую оборонную и макрофинансовую поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вечером 16 апреля провел переговоры с Борисом Джонсоном. Премьер Великобритании пообещал украинскому государству оборонную и макрофинансовую поддержку.

О деталях разговора глава государства рассказал на своей странице в Twitter. По словам Зеленского, политики затронули темы, о которых говорили во время визита Джонсона в Киев.

Кроме того, украинский лидер рассказал коллеге о тяжелой военной ситуации в заблокированном российскими захватчиками Мариуполе.

"Продолжил диалог с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Обсудили договоренности, достигнутые во время его недавнего визита, прежде всего, относительно оборонной и макрофинансовой поддержки. Проинформировал о ситуации на фронте, в частности в Мариуполе. Работаем над гарантиями безопасности для Украины", – написал он.

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Напомним, что 9 апреля британский политик прибыл в столицу Украины для встречи с Зеленским. Джонсон привез в Киев новый пакет финансовой и военной помощи.

В то же время, он пообещал, что украинская армия может рассчитывать на любое вооружение и технику для обороны. При этом Джонсон указал на важное условие, которое станет предпосылкой для отправки конкретного вооружения.

Ранее премьер Британии также сообщал, что государство совместно с партнерами намерено еженедельно усиливать экономическое давление на Россию из-за вторжения в Украину. Также Великобритания запретит импорт всего российского угля и нефти до конца 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джонсон с восторгом отозвался о народе Украины, который сплоченно и смело противостоит мощному агрессору более месяца, и никакие скитания не отнимают у них стремления и дальше бороться за свою свободу.