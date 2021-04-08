На прошедшей неделе в зоне боевых действий застрелился 20-летний солдат-контрактник украинской армии. Шокирующее видео этого трагического события, обнародованное отдельными СМИ, снял на свой телефон его сослуживец. Обстоятельства произошедшего и состояние участников установит следствие, но уже сейчас понятно, что группа солдат просто развлекалась с оружием. При этом даже короткое видео, реплики и сама суть происходящего заставляют поставить под большое сомнение адекватность участников.

Понимая горе родных погибшего юноши, все же считаю необходимым оголить проблему, напрямую влияющую на обороноспособность нашей страны. Суть ее в том, что после потерь первого года войны и последующего подъема армии так и не началась ее глубокая реформа. Более того, на рубеже 2017 – 2018 годов произошел перелом: возобновилась деградация вооруженных сил – они все больше и больше стали походить на советскую армию, с характерным отношением офицеров к солдатам, начальников к подчиненным, с хронически безнадежной проблемой жилья, с заскорузлой системой оплаты, не стимулирующей к продолжению службы.

Символом армии 2018 – 2020 годов стала очередь на выход. В этой очереди оказались те, кто реально воевал за свою страну и мог бы стать основой профессионального войска. Не желающая меняться система их попросту вытолкнула. А тем оставшимся, кто еще пытается служить, а не выслуживаться, делать это с каждым днем все сложнее.

Под бесконечную трескотню о стандартах НАТО и том, что нам нужны командиры-лидеры, в армии культивируется личная преданность и готовность встроиться в вертикаль ежедневной "бытовой" коррупции. Для сохранения и укрепления этой системы из "резерва" подтянулись те, кто в первые годы войны отсиделся за спинами защитников Украины.

В результате всех этих процессов на смену воинам, получившим реальный боевой опыт, часто и густо приходят те, кому некуда податься. Армия, вместо того, чтобы отбирать лучших, пытается любой ценой закрыть хронический некомплект личного состава. Вместе с новыми контрактниками-заробитчанами в армию зачастую приходит наркомания, алкоголизм и безразличие к долгу перед страной.

В свое время маршал Маннергейм справедливо сказал: "Укрепления, артиллерия, иностранная помощь – все это не будет иметь никакой ценности, если обычный солдат не осознает, что именно он охраняет свою страну".

В каком состоянии пребывали солдаты на том трагическом видео и были ли они способны хоть что-то осознавать, одному Богу известно. Но то, что с такими "защитниками" укрепления, оружие и иностранная помощь не помогут, – очевидно.

Второй выстрел – "в ногу" – произошел в прямом эфире пятничного телешоу во время выступления секретаря СНБО Алексея Данилова. Очень хотел бы верить, что сказанное Алексеем Мячеславовичем о тотальном засекречивании Государственного оборонного заказа и о резком увеличении закупок импортного вооружения – констатация преступного абсурда, творящегося в министерстве обороны, а не часть государственной политики.

Вынужден напомнить, что Гособоронзаказ на 2021 год, подготовленный с трехмесячным опозданием и мучительно проходящий процедуру утверждения, регулируется "старым" законом "О государственном оборонном заказе".

В статье 1 этого Закона говорится: "Державне оборонне замовлення – засіб державного регулювання економіки для задоволення наукових та матеріально-технічних потреб із забезпечення національної безпеки і оборони..."

Подчеркиваю, в Законе речь идет об экономике Украины, а не каких-то иных стран. Другими словами, за счет украинских налогоплательщиков должна разрабатываться и закупаться качественная украинская военная техника, вооружение и боеприпасы, и лишь в случае отсутствия таковой – импортная. Если же средства на закупку импортного вооружения предоставляются нашими зарубежными партнерами, то это должно идти в плюс, а не уменьшать объем закупок украинского оружия.

Такая логика оборонных закупок позволяет избежать повторения ситуации начала войны, когда наши европейские друзья активно выражали глубокую озабоченность в связи с российской вооруженной агрессией и при этом блокировали поставку не только вооружения, но даже двигателей для комбайнов DEUTZ, которые украинские производители пытались устанавливать на первые бронемашины.

В 2014-м, после небольшой партии 30-мм снарядов, Болгария, производящая широкую номенклатуру советского оружия, под давлением Кремля отказалась от дальнейших поставок Украине и до сегодняшнего дня не продала нам ни одного патрона.

Все годы войны продолжают действовать рекомендации ЕС, полностью блокирующие поставки нашей стране летального оружия, необходимого для борьбы с агрессором.

В то же время в Минобороны окопалась команда, имеющая свою собственную стратегию и интересы. Суть этой преступной стратегии – в получении максимальных комиссионных от импортных закупок по серым схемам через доверенных посредников.

И действительно, зачем рисковать, пытаясь выкрутить неправомерную выгоду из украинских производителей? А вдруг громко пошлют или сдадут в НАБУ. Значительно спокойнее и эффективнее добавить скромных 30 – 40% комиссии и получить их в офшоре.

С этой целью руководство военного ведомства весь прошедший год предпринимало широкомасштабные и очень системные усилия по блокированию разработки, испытаний и производства украинской военной техники, вооружений и боеприпасов. А после этого высокопоставленные чиновники Минобороны с гримасой сожаления раздавали интервью, в которых говорили, что они очень хотели купить украинскую технику и оружие, но отечественные производители…. А дальше на выбор – тысяча причин. Не успели завершить испытания, не готовы уложиться в сроки и пр.

Именно так тормозились испытания САУ "Богдана" и 120-мм миномета, блокировалась ракетная программа, лоббировались интересы чешской Tatra взамен украинского КрАЗа и много другое.

Тотальная секретность, которой окутаны оборонные закупки, помогает заниматься этим абсолютно безнаказанно. Волна общественного возмущения действиями свинарчуков прошлой власти ничего не изменила. Злоупотребление нормами Закона "О государственной тайне" по-прежнему позволяет игнорировать право украинских налогоплательщиков на гражданский контроль оборонных закупок, закрепленное в Законе "О национальной безопасности Украины".

Безнаказанные действия руководства Минобороны, ставящие под угрозу безопасность страны, воюющей за свою независимость, вызывают много вопросов.

Так зачем нам Минстратегпром? К чему бесконечные споры о судьбе Укроборонпрома? Может, стоит просто сдать всю украинскую оборонку в металлолом и грандиозно пополнить бюджет?

А стартапам, активно включившимся в укрепление обороны страны, предложить переехать в Польшу или еще куда-нибудь?

Вот только потом ни КрАЗ, ни завод Малышева, ни сотни других уникальных предприятий мы уже никогда не восстановим и мозги в страну не вернем!

А в критический момент нам опять будут выражать глубокую озабоченность и блокировать поставки оружия, подталкивая Украину к капитуляции перед Кремлем.

И для защиты от агрессора у нас останутся орудия без снарядов, мины без минометов и танки без двигателей, а добровольцам, как весной 2014-го, предложат брать в руки саперные лопатки.

25 марта текущего года президент страны утвердил Стратегию военной безопасности Украины. В условиях продолжающейся войны, возрастающей неадекватности и нестабильности политических режимов в России и Беларуси эффективная реализация этой стратегии – гарантия нашей независимости и нашего будущего.

Теперь слово за министерством обороны, которое обязано по результатам "оборонного огляду" разработать и представить для утверждения проект Стратегического оборонного бюллетеня – документа, призванного дать ответ на вопросы, как и когда в результате глубокой трансформации сегодняшняя украинская армия должна превратиться в высокоорганизованную, хорошо вооруженную профессиональную армию Украины, способную надежно защищать страну.

Даже в условиях реальной угрозы позорного исхода из властных кабинетов "команда" министра оказалась абсолютно неспособной ответить на эти вопросы. Подготовленный документ демонстрирует полную оторванность руководителей военного ведомства от реалий войны, современного состояния армии, целей и путей ее реформирования. Масштабные проблемы и отсутствие понимания их решения аккуратно скрыты за фасадами "потемкинских деревень".

Видимо, авторы проекта т.н. "Стратегического оборонного бюллетеня" рассчитывают, что не найдется желающих прочитать этот фундаментально пустой 50-страничный документ, и он – после рассмотрения на СНБО и утверждения Указом Президента – просто ляжет на пыльную полку в кабинете министра. А они, не отвлекаясь на проблемы армии, продолжат превращать Министерство обороны Украины в торгово-закупочную контору и попутно уничтожать украинскую оборонку.

Остается надеяться, что СНБО иным взглядом посмотрит на происходящее и "выстрелов в ногу" больше не будет.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.