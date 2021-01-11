Дубинский – о санкциях США: никогда не буду марионеткой страны-агрессора или евроатлантических "партнеров"

Юрий Сергиенко Политика 19:52, 11.01.2021 Обновлено: 20:00, 11.01.2021

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что он никогда не вмешивался в выборы в других странах.

Таким образом он отреагировал на введение против него и ряда других украинцев санкций со стороны США. В своем Telegram-канале нардеп уточнил, что "никогда не будет марионеткой для страны-агрессора или для евроатлантических партнеров".

Дубинский назвал ложными обвинения о его связи с нардепом Андреем Деркачем.

"Я никогда не вмешивался в выборы в других государствах, в том числе и американские выборы и никогда не имел отношения к обнародованию или прочим подобным действиям так называемых пленок Порошенко-Байдена. И это все прекрасно знают", – написал он.

Также Дубинский заявил, что его ответ будет носить юридический характер.

"Что касается моих дальнейших действий, то эти действия по данному вопросу будут соответствующими, они будут носить юридический характер", – подчеркнул он.

Telegram Александра Дубинского.
Telegram Александра Дубинского.

Как сообщал OBOZREVATEL, США ввели санкции против Дубинского и еще шестерых украинцев, а также против четырех сайтов из-за вмешательства в их выборы..

В ведомстве пояснили, что украинские граждане и организации стали частью "связанной с Россией сети влиянию, которая имеет отношение к Андрею Деркачу".

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