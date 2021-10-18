Друзья и бизнес-партнеры жены: кого взял в помощники Тищенко и во сколько они обходятся бюджету. Видео

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко взял в помощники своего бизнес-партнера Александра Ситака. Мужчина за неполных два года работы получил из бюджета 1,1 млн гривен зарплаты.

Об этом говорится в сюжете BIHUS info. Также на Ситака записана недвижимость, которой пользуется Тищенко.

Отмечается, что Александр Ситак является совладельцем ресторана "Ришелье" совместно с женой Тищенко Аллой Барановской. На жену нардеп переписал весь свой бизнес после прихода в Верховную Раду.

Брат Ситака Виталий совместно с Барановской владеет рестораном "Велюр". Также квартира в Киеве, где живет Тищенко с семьей принадлежит Виталию Ситаку. Кроме того, нардеп посещает особняк в столице, который по документам также принадлежит Ситаку.

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Помимо Ситака, у Тищенко по срочному трудовому договору на постоянной основе помощником значится Юлия Загинай. На общественных началах в политика числятся 9 помощников.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко применил физическую силу в отношении внефракционного коллеги Гео Лероса и буквально "спихнул" его с трибуны парламента.

Позже Тищенко поставив за Лероса свечку в церкви. При этом он пожелал, чтобы "Бог помог ему сойти с ложного пути".