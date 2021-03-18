Дмитрий Гордон на OBOZREVATEL: задайте журналисту острый вопрос

Гостем программы "Острый вопрос" на телеканале OBOZREVATEL в четверг, 18 марта, станет журналист Дмитрий Гордон.

Во время шоу-допроса ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители OBOZREVATEL и читатели OBOZREVATEL.

Героями передачи становятся известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители OBOZREVATEL смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Дмитрием Гордоном в четверг, 18 марта, в 17:30.