Десятки нардепов, политики и предприниматели: полный список украинцев-новичков с санкционного списка РФ
В России обнародовали целый список украинцев, попавших под ограничения. Среди них политики, артисты, предприниматели и более 30 народных депутатов разных созывов.
OBOZREVATEL опубликовал полный список имен, которые обновились в соответствующем постановлении российского правительства от 20 августа. Оно размещено в открытом доступе.В санкционный список попали:
1. Аликсийчук Александр Васильевич – украинский предприниматель, народный депутат Украины 9-го созыва;
2. Аристов Юрий Юрьевич – народный депутат Украины 9-го созыва, политик, украинский предприниматель;
3. Бабак Сергей Витальевич – народный депутат 9-го созыва, председатель комитета по вопросам образования, науки и инноваций в ВРУ 9-го созыва;
4. Балога Виктор Иванович – народный депутат Украины 9-го созыва;
5. Божик Валерий Иванович – народный депутат 9-го созыва, заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам правовой политики;
6. Бойко Елена Петровна – народный депутат Украины 8-го созыва;
7. Войцицкая Виктория Михайловна – украинский политик;
8. Володина Дарья Артемовна – народный депутат 9-го созыва, председатель подкомитета по вопросам правового обеспечения деятельности налоговых органов комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
9. Грановский Александр Геннадиевич – народный депутат 4-го созыва, бизнесмен;
10. Гриневецкий Сергей Рафаилович– бывший депутат ВРУ, действующий председатель Одесской областной государственной администрации с 27 ноября 2020 года;
11. Данилов Алексей Мячеславович – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО);
12. Демедюк Сергей Васильевич – генерал полиции 3-го ранга, бывший начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины. Заместитель Секретаря СНБО Украины 21 октября 2019;
13. Денисова Людмила Леонтьевна – Уполномоченный ВРУ по правам человека;
14. Джапарова Эмине Айяровна – украинский крымскотатарский политический и государственный деятель, журналист, первый заместитель министра иностранных дел Украины;
15. Дробович Антон Эдуардович – председатель Украинского института национальной памяти;
16. Дубинский Александр Анатольевич – народный депутат 9-го созыва;
17. Емец Леонид Александрович – бывший народный депутат Украины;
18. Ефремова Ирина Алексеевна – член Центральной избирательной комиссии в 2018-2019 гг;
19. Журжий Андрей Валерьевич – народный депутат Украины 8-го созыва;
20. Зеркаль Елена Владимировна – бывшая заместитель Министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, с июня 2021 советник Министра энергетики Украины;
21. Касай Геннадий Александрович – народный депутат 9-го созыва;
22. Кауфман Борис Рафаилович – предприниматель;
23. Кираль Сергей Иванович;
24. Кирш Александр Викторович – бывший нардеп;
25. Киссе Антон Иванович – народный депутат 9-го созыва;
26. Ковалев Александр Иванович – народный депутат Украины 9-го созыва;
27. Ковальчук Наталья Владимировна – бывший нардеп;
28. Колесник Анна Сергеевна – народный депутат 9-го созыва;
29. Копанчук Елена Евгеньевна – народный депутат 9-го созыва;
30. Красов Алексей Игоревич – народный депутат 9-го созыва;
31. Кришин Олег Юрьевич – народный депутат Украины 8-го созыва;
32. Кулеба Дмитрий Иванович – министр иностранных дел Украины;
33. Культенко Артем Валерьевич – народный депутат 9-го созыва;
34. Куренной Владимир Константинович – бывший нардеп;
35. Кушнир Игорь Николаевич – президент Киевгорстроя, вице-президент Строительной палаты Украины;
36. Леонов Алексей Александрович – народный депутат 9-го созыва;
37. Левочкин Сергей Владимирович – бывший глава Администрации президента Украины, экс-народный депутат Украины, предприниматель;
38. Левочкина Юлия Владимировна – народный депутат, сестра Сергея Левочкина.
39. Лукашев Александр Анатольевич – народный депутат 9-го созыва;
40. Ляшенко Анастасия Алексеевна – народный депутат 9-го созыва;
41. Макаренко Михаил Васильевич – народный депутат 9-го созыва;
42. Маркевич Ярослав Владимирович – народный депутат 8-го созыва;
43. Марумяк Олег Романович – народный депутат 9-го созыва;
44. Матиос Мария Васильевна – писательница, сестра бывшего военного прокурора Украины Матиоса Анатолия;
45. Маткивский Богдан Миронович – бывший народный депутат;
46. Мейдич Олег Леонидович – народный депутат 9-го созыва;
47. Минько Сергей Анатольевич – народный депутат 9-го созыва;
48. Мищенко Сергей Григорьевич – народный депутат 8-го созыва;
49. Негой Федор Федорович – бывший нардеп;
50. Нестеренко Кирилл Александрович – народный депутат 9-го созыва;
51. Никонов Игорь Владимирович – предприниматель, советник мэра Киева Виталия Кличко;
52. Новак Наталья Васильевна – народный депутат 8-го созыва;
53. Одарченко Андрей Николаевич – народный депутат 9-го созыва;
54. Одарченко Юрий Витальевич – бывший председатель Херсонской областной государственной администрации, экс-нардеп.
55. Осмоловская Алена Александровна;
56. Паламарчук Николай Петрович – бывший народный депутат Украины, генерал полиции первого ранга в отставке;
57. Палица Игорь Петрович – бывший председатель Одесской областной государственной администрации, народный депутат 9-го созыва;
58. Пацкан Валерий Васильевич – бывший нардеп, председатель Счетной палаты Украины;
59. Пашковский Максим Игоревич – народный депутат 9-го созыва;
60. Пидлисецкий Лев Теофилович – бывший народный депутат Украины;
61. Поляк Владислав Николаевич – народный депутат 9-го созыва;
62. Пономарев Александр Сергеевич – народный депутат 8-го созыва;
63. Поплавский Михаил Михайлович – певец, экс-нардеп, ректор Киевского университета культуры и искусств;
64. Резниченко Валентин Михайлович – бывший председатель Запорожской областной государственной администрации
65. Романова Анна Анатольевна – экс-нардеп;
66. Романюк Роман Сергеевич – бывший народный депутат Украины;
67. Рублев Вячеслав Владимирович – народный депутат 9-го созыва;
68. Савка Иван Иванович – народный депутат Украины 8-го созыва;
69. Савченко Надежда Викторовна – бывший народный депутат;
70. Савчук Юрий Петрович – бывший народный депутат;
71. Сова Александр Георгиевич – народный депутат 9-го созыва;
72. Соловьев Алексей Станиславович – заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны;
73. Тарасенко Тарас Петрович – народный депутат 9-го созыва;
74. Холодов Андрей Иванович – народный депутат 9-го созыва;
75. Яковенко Евгений Геннадьевич – народный депутат 9-го созыва;
76. Яковлева Нелли Ильинична – народный депутат 9-го созыва.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Алексей Данилов на своей странице в Facebook написал, что российские санкции против него – это "лучший подарок к 30-летию Независимости Украины".
Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба также ответил на санкции России. Он считает, что таким образом агрессор решил отомстить министру за "Крымскую платформу". На сайте МИД было опубликовано соответствующее заявление ведомства.