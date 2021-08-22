Десятки нардепов, политики и предприниматели: полный список украинцев-новичков с санкционного списка РФ

В России обнародовали целый список украинцев, попавших под ограничения. Среди них политики, артисты, предприниматели и более 30 народных депутатов разных созывов.

OBOZREVATEL опубликовал полный список имен, которые обновились в соответствующем постановлении российского правительства от 20 августа. Оно размещено в открытом доступе.

1. Аликсийчук Александр Васильевич – украинский предприниматель, народный депутат Украины 9-го созыва;

2. Аристов Юрий Юрьевич – народный депутат Украины 9-го созыва, политик, украинский предприниматель;

3. Бабак Сергей Витальевич – народный депутат 9-го созыва, председатель комитета по вопросам образования, науки и инноваций в ВРУ 9-го созыва;

Видео дня

4. Балога Виктор Иванович – народный депутат Украины 9-го созыва;

5. Божик Валерий Иванович – народный депутат 9-го созыва, заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам правовой политики;

6. Бойко Елена Петровна – народный депутат Украины 8-го созыва;

7. Войцицкая Виктория Михайловна – украинский политик;

8. Володина Дарья Артемовна – народный депутат 9-го созыва, председатель подкомитета по вопросам правового обеспечения деятельности налоговых органов комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

9. Грановский Александр Геннадиевич – народный депутат 4-го созыва, бизнесмен;

10. Гриневецкий Сергей Рафаилович– бывший депутат ВРУ, действующий председатель Одесской областной государственной администрации с 27 ноября 2020 года;

11. Данилов Алексей Мячеславович – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО);

12. Демедюк Сергей Васильевич – генерал полиции 3-го ранга, бывший начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины. Заместитель Секретаря СНБО Украины 21 октября 2019;

13. Денисова Людмила Леонтьевна – Уполномоченный ВРУ по правам человека;

14. Джапарова Эмине Айяровна – украинский крымскотатарский политический и государственный деятель, журналист, первый заместитель министра иностранных дел Украины;

15. Дробович Антон Эдуардович – председатель Украинского института национальной памяти;

16. Дубинский Александр Анатольевич – народный депутат 9-го созыва;

17. Емец Леонид Александрович – бывший народный депутат Украины;

18. Ефремова Ирина Алексеевна – член Центральной избирательной комиссии в 2018-2019 гг;

19. Журжий Андрей Валерьевич – народный депутат Украины 8-го созыва;

20. Зеркаль Елена Владимировна – бывшая заместитель Министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, с июня 2021 советник Министра энергетики Украины;

21. Касай Геннадий Александрович – народный депутат 9-го созыва;

22. Кауфман Борис Рафаилович – предприниматель;

23. Кираль Сергей Иванович;

24. Кирш Александр Викторович – бывший нардеп;

25. Киссе Антон Иванович – народный депутат 9-го созыва;

26. Ковалев Александр Иванович – народный депутат Украины 9-го созыва;

27. Ковальчук Наталья Владимировна – бывший нардеп;

28. Колесник Анна Сергеевна – народный депутат 9-го созыва;

29. Копанчук Елена Евгеньевна – народный депутат 9-го созыва;

30. Красов Алексей Игоревич – народный депутат 9-го созыва;

31. Кришин Олег Юрьевич – народный депутат Украины 8-го созыва;

32. Кулеба Дмитрий Иванович – министр иностранных дел Украины;

33. Культенко Артем Валерьевич – народный депутат 9-го созыва;

34. Куренной Владимир Константинович – бывший нардеп;

35. Кушнир Игорь Николаевич – президент Киевгорстроя, вице-президент Строительной палаты Украины;

36. Леонов Алексей Александрович – народный депутат 9-го созыва;

37. Левочкин Сергей Владимирович – бывший глава Администрации президента Украины, экс-народный депутат Украины, предприниматель;

38. Левочкина Юлия Владимировна – народный депутат, сестра Сергея Левочкина.

39. Лукашев Александр Анатольевич – народный депутат 9-го созыва;

40. Ляшенко Анастасия Алексеевна – народный депутат 9-го созыва;

41. Макаренко Михаил Васильевич – народный депутат 9-го созыва;

42. Маркевич Ярослав Владимирович – народный депутат 8-го созыва;

43. Марумяк Олег Романович – народный депутат 9-го созыва;

44. Матиос Мария Васильевна – писательница, сестра бывшего военного прокурора Украины Матиоса Анатолия;

45. Маткивский Богдан Миронович – бывший народный депутат;

46. Мейдич Олег Леонидович – народный депутат 9-го созыва;

47. Минько Сергей Анатольевич – народный депутат 9-го созыва;

48. Мищенко Сергей Григорьевич – народный депутат 8-го созыва;

49. Негой Федор Федорович – бывший нардеп;

50. Нестеренко Кирилл Александрович – народный депутат 9-го созыва;

51. Никонов Игорь Владимирович – предприниматель, советник мэра Киева Виталия Кличко;

52. Новак Наталья Васильевна – народный депутат 8-го созыва;

53. Одарченко Андрей Николаевич – народный депутат 9-го созыва;

54. Одарченко Юрий Витальевич – бывший председатель Херсонской областной государственной администрации, экс-нардеп.

55. Осмоловская Алена Александровна;

56. Паламарчук Николай Петрович – бывший народный депутат Украины, генерал полиции первого ранга в отставке;

57. Палица Игорь Петрович – бывший председатель Одесской областной государственной администрации, народный депутат 9-го созыва;

58. Пацкан Валерий Васильевич – бывший нардеп, председатель Счетной палаты Украины;

59. Пашковский Максим Игоревич – народный депутат 9-го созыва;

60. Пидлисецкий Лев Теофилович – бывший народный депутат Украины;

61. Поляк Владислав Николаевич – народный депутат 9-го созыва;

62. Пономарев Александр Сергеевич – народный депутат 8-го созыва;

63. Поплавский Михаил Михайлович – певец, экс-нардеп, ректор Киевского университета культуры и искусств;

64. Резниченко Валентин Михайлович – бывший председатель Запорожской областной государственной администрации

65. Романова Анна Анатольевна – экс-нардеп;

66. Романюк Роман Сергеевич – бывший народный депутат Украины;

67. Рублев Вячеслав Владимирович – народный депутат 9-го созыва;

68. Савка Иван Иванович – народный депутат Украины 8-го созыва;

69. Савченко Надежда Викторовна – бывший народный депутат;

70. Савчук Юрий Петрович – бывший народный депутат;

71. Сова Александр Георгиевич – народный депутат 9-го созыва;

72. Соловьев Алексей Станиславович – заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны;

73. Тарасенко Тарас Петрович – народный депутат 9-го созыва;

74. Холодов Андрей Иванович – народный депутат 9-го созыва;

75. Яковенко Евгений Геннадьевич – народный депутат 9-го созыва;

76. Яковлева Нелли Ильинична – народный депутат 9-го созыва.

Как сообщал OBOZREVATEL :