Изюмские депутаты подрались на сессии горсовета. Видео конфликта

На сессии Изюмского городского совета (Харьковская область) во вторник, 26 января, подрались двое депутатов.

Известно, что отношения выясняли народные избранники Анатолий Жидков из партии "Нові обличчя" и Денис Штейман из ОПЗЖ. Видео инцидента поделился Telegram-канал ВЕХА (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Как видно на записи, Штейман подошел к месту, где сидел Жидков, с телефоном в руках, очевидно, что-то снимая. На видео не слышно, что говорят депутаты, но в какой-то момент Жидков резко подорвался с места и дважды ударил кулаком коллегу по лицу. После этого развязалась потасовка, а к дерущимся подошли другие депутаты.

На трансляции очередной сессии горсовета слышно, как кто-то из мужчин кричал: "Успокойся!".

Кроме того, на камеру засняли Жидкова после драки. Он обратился за медпомощью. На лице депутата можно заметить повязку.

Местный портал "Обрії" пишет, что правоохранители, которые были в зале, не успели среагировать на инцидент. Городской глава Валерий Марченко был вынужден объявить перерыв.

Видео драки:

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