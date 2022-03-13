Депутаты Мелитополя заверили в проукраинской позиции и обвинили 'Оппозиционный блок' в государственной измене – обращение

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Мелитополь Запорожской области остается украинским городом, несмотря на временную оккупацию российскими войсками. Об этом говорится в обращении депутатов Мелитопольского городского совета, принятом на внеочередной сессии 13 марта.

Документ опубликовал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram. В своем обращении депутаты подтвердили, что город с 26 февраля находится во временной оккупации, а российские захватчики пытаются установить марионеточную власть.

"Для этого депутата Мелитопольского городского совета от "Оппозиционного блока" Галину Данильченко оккупанты объявили исполняющим обязанности Мелитопольского городского головы", – говорится в сообщении.

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Кроме того, оккупационные войска проводят репрессивную политику по отношению к проукраинскому населению и ухудшают условия предоставления гуманитарной помощи в городе.

"Среди бела дня были похищены Мелитопольский городской голова Иван Федоров, депутат Запорожского областного совета Лейла Ибрагимова, местный проукраинский общественный деятель Ольга Гайсумова", - подчеркнули депутаты.

Несмотря на это, Мелитополь остается украинским городом с четкой проукраинской позицией местного населения.

"Каждый день тысячи мелитопольцев выходят на центральные улицы города с проукраинской символикой, чтобы доказать: Мелитополь был, есть и будет украинским!", – сообщают депутаты в заявлении.

Также народные избранники приняли ряд обращений к украинским властям и международному сообществу. В частности, призвали страны-члены НАТО ввести бесполетную зону над Украиной и обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой помочь освободить мэра Мелитополя Ивана Федорова и других общественных деятелей города.

Отдельным пунктом обратились к генпрокурору Ирине Венедиктовой с просьбой возбудить уголовное производство в отношении представителей местного "Оппозиционного блока" из-за попыток создать оккупационную администрацию города.

"Мелитополь – это Украина! Слава Украине – Героям Слава!", – так заканчивается обращение за подписью секретаря Мелитопольского городского совета Романа Романова.