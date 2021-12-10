Депутаты Львовского облсовета предлагали переименовать Россию на Московию

Депутаты Львовского областного совета хотели обратиться к президенту Владимиру Зеленскому и к Верховной Раде Украины с предложением о восстановлении исторической справедливости. В частности, речь идет о переименовании Российской Федерации в Московию.

Данное обращение зачитал депутат от партии "Самопомощь" Роман Кизима. Трансляция сессии облсовета от 7 декабря велась на YouTube-канале "Перший Західний" (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Фундаментальное обращение к президенту Украины, Верховной Рады Украины касательно восстановления исторической справедливости и переименования Российской Федерации на Московию", - зачитал обращение депутат.

Видео дня

Примечательно, что внесение в повестку дня данного предложения поддержало 59 народных избранников. Ни один не проголосовал против или воздержался. Не голосовали за данную инициативу 14 человек. После этого глава облсовета Ирина Гримак обратилась к депутатам заявил, что у них есть время на доработку обращения.

Впрочем уже во время принятия решений за данное обращение проголосовало только 26 депутатов. Следовательно, инициатива Романа Кизима не нашла поддержки в сессионном зале.

Стоит отметить, что такая инициатива вызвала бурный смех в сессионном зале Львовского облсовета.

Напомним, ранее народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что было бы справедливо переименовать Россию в Московию. Его слова вызвали бурную реакцию в нелегитимной Госдуме РФ.