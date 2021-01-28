На Львовщине депутаты в сессионном зале устроили матерные разборки с дракой. Видео
На сессии Червоноградского городского совета (Львовская область) во вторник, 26 января, подрались двое депутатов.
Разборки с оскорблениями устроили народные избранники Дмитрий Даренский из "Слуги народа" и Петр Остапюк из "Европейской солидарности". Записью потасовки поделился на своем Facebook-аккаунте блогер Александр Климов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Как именно начался конфликт, не сообщается. На ролике слышно, как депутаты начали с использованием нецензурной лексики обзывать друг друга. Присутствующие в зале отреагировали на матерные слова волной гула и смеха.
В какой-то момент "слуга" Даренский подорвался с места. Потасовка длилась недолго, поскольку депутатов разборонили их коллеги-мужчины.
Депутат Степан Дмуховский ("Батьківщина") отреагировал на драку, воскликнув: "Вам здесь не Верховная Рада!".
Впоследствии мэр Червонограда Андрей Заливський порекомендовал депутатам решить личные вопросы за пределами сессионного зала, отметило издание "Ракурс".
Осторожно, нецензурная лексика!
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
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