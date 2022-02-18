Депутатов, которые отказываются защищать Украину и имеют двойное гражданство, должны лишить мандатов, – Томенко

Народных депутатов, которые отказываются защищать Украину и имеют двойное гражданство, должны лишить мандатов. С такой инициативой выступил украинский политик, основатель общественного движения "Родная страна" Николай Томенко.

Он подчеркнул, что отказ выполнять предписания присяги должен равняться к потере мандата. А нардепам и президенту следует набраться смелости, чтобы принять соответствующий законопроект.

"Народные депутаты приносят присягу, подписывают ее собственноручно, и в присяге есть такая фраза: "Клянусь и обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость страны". И если какой-то условный Кива сидит за границей и говорит, что не будет защищать Украину и ему не нужна эта война — ну пиши заявление, потому что ты отказался выполнять присягу", — отметил Томенко.

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Он подчеркнул, что к сожалению, Конституция не имеет ситуации, как у судей в свое время было, когда с нарушением присяги Верховная Рада может проголосовать и лишить мандата. "Я считаю, что в сегодняшних условиях можно было бы это сделать", – убежден политик.

По его словам, сейчас действует другая формула – либо депутат постоянно проживает за границей, либо он сам написал заявление – тогда у него могут забрать депутатский мандат.

"По моему убеждению, отказ выполнять предписания присяги — это потеря мандата. Очевидно, что народным депутатам и президенту все-таки стоит набраться смелости и проголосовать за законопроект, запрещающий депутатам, чиновникам, должностным лицам иметь наличие другого гражданства",- отметил Томенко.

Он подчеркнул, что "нельзя в Раде рассказывать, как ты любишь Украину, а своих детей и деньги вывозить в другую страну".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Николай Томенко выступил с инициативой предотвращения и противодействия украинофобии. Он обратил внимание, что в последнее время участились факты публичного унижения украинцев и государственных символов Украины, демонстративное попрание украинского языка и культуры, непризнание территориальной целостности Украины.