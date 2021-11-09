Депутат сельсовета из Ривненской области оказался долларовым миллионером: задекларировал акции Tesla и 124 биткоина

В Ривненской области в одном из сельских советов депутат Владимир Пачесный оказался долларовым миллионером. В своей электронной декларации он указал, в частности, 124 бикоина (их общая стоимость около 8 миллионов долларов) и 500 акций всемирно известной корпорации Tesla (по 6160 грн каждая).

Об этом пишет издание zaxid.net. Как отмечается, владельцем биткоинов Пачесный является с февраля 2013 года, а акции приобрел в январе 2019-го.

При этом он также владелец часов IWC за 560 тысяч грн и PATEK PHILIPPE за 1,4 млн грн. Депутат имеет коллекцию антиквариата советских времен (ее стоимость оценена в сто тысяч гривен). При этом на Пачесного не записано ни автомобилей, ни жилья.

Наличными депутат Вировского сельсовета имеет 77 тысяч долларов и 9,3 миллионов гривен, а на банковском счету держит 13,4 тысячи долларов и 1,4 миллионов гривен.

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В то же время у жены Пачесного Ирины Сергейчук есть дом площадью 300 кв. м и два земельных участка. У женщины также есть шуба из соболя за 420 тысяч грн и три изделия из норки – за 280 тысяч, 220 тысяч и 150 тысяч гривен.

Также Сергейчук владеет двумя автомобилями LEXUS 2010-го и 2013-го годов выпуска.

Сам депутат, согласно декларации, проживает в поселке Гвоздавка Друга в Одесской области, а его жена с дочерьми – в Клесове Ривненской области.

Издание обратило внимание, что неподалеку от Клесово расположен поселок Виры, где уже много лет якобы ведется нелегальная добыча янтаря.

Отметим, село Виры расположено в Сарненском районе на Ривненщине. Население по переписи 2001 года составляло 1832 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат, член депутатской группы "За будущее" Виктор Мялик в декларации за 2019 год указал, что владеет 158 квартирами в Киево-Святошинском районе.