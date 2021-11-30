Депутат Киеврады устроил скандал в аэропорту: пытался попасть на борт без COVID-сертификата и маски. Видео

Депутат Киевского городского совета от партии "Батьківщина" Михаил Ковальчук устроил скандал в аэропорту из-за того, что его не пустили на рейс без сертификата вакцинации против COVID-19. Политик тоже был без защитной маски.

Соответствующее видео Ковальчук обнародовал на своей странице в Facebook. Инцидент произошел 27 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Политик пытался попасть на рейс авиаперевозчика Lufthansa. На кадрах показано, что работники аэропорта и перевозчика сообщили депутату о том, что не допустят его на рейс без необходимых документов – он не имел ни сертификата, ни отрицательного ПЦР-теста.

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"Я руководствуюсь правилами компании, которой вы путешествуете. Я не ограничиваю ваши права. Я отказываю вам в регистрации из-за того, что вы не выполняете правила авиакомпании", – отметила представительница компании.

"Вы реально все неадекватны. Вы сторонники свержения конституционного строя в Украине в первую очередь. Правила не должны противоречить основному закону Украины", – сказал Ковальчук, добавив, что его конституционные права якобы нарушают.

Депутат также заявил, что будет обращаться в суд и потребовать возмещения материального и морального ущерба.

Свою позицию относительно противоэпидемиологических правил, действующим в Украине из-за распространения коронавируса, Ковальчук также объяснил на своей странице в Facebook.

"Борня с международной паразитирующей вонючей мафией, которая через колено пытается ломать Конституции стран, продолжается. У меня свобода всегда в приоритете, все остальное второстепенно. Маски, жижа, коды, мутные корпорации и весь прочий хлам уходят в лес. Вчера интуитивно не хотел лететь из-за всех этих шизоидальных антиконституционных "правил", – написал представитель "Батьківщини".

Ранее Ковальчик делился в соцсетях антивакцинаторскими сообщениями. Он называл вакцинацию от коронавируса "ветеринарной медициной".

"Следует бояться ветеринарной медицины (а она становится именно такой), где вас будут тыкать шприцами каждые полгода, заставлять таскать бирку в ухе, стерилизовать и кастрировать, как плохих кошек, а также выгуливать по расписанию и регламенту. И так будут жить ваши дети, о которых вы сейчас так заботитесь, носясь с фигней о "коллективном иммунитете", – сказано в сообщении политика от 17 октября.

"Уколоться неизвестным фуфломицином, даже с риском для жизни – не фокус. Смерть сама по себе не страшна. Страшно умереть по-муд*цки. Отдать жизнь неизвестно за кого, как уже сделали некоторые наши запуганные современники", – писал Ковальчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ заявила о разоблачении преступной сети, которая, прикрываясь антивакцинаторскими лозунгами призывала к госперевороту. Ее лидера Остапа Стахива отправили за решетку на 2 месяца.