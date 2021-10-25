Депутат Доскич о годе работы в облсовете: мы видим приоритеты и стараемся воплощать изменения в жизни

По результатам местных выборов прошлого года Движение "Честно" опубликовало рейтинг сильнейших областных депутатов, получивших наибольшую поддержку избирателей. И несмотря на не слишком высокую тогда популярность партии "Слуга народа" на Львовщине, именно в этой области депутат Юрий Доскич с рекордными 10322 голосами стал лучшим среди всех областных депутатов от партии власти. Прошел год работы областных советов и, как показывает социология, уровень поддержки "Слуги народа" на Львовщине растет. И это заслуга большой команды людей, считает Доскич.

В комментарии OBOZREVATEL он рассказал, что за этот год он активно работал с общинами, которые доверили ему представительство интересов.

"За год работы удалось сделать много, но, конечно, не максимум, как хотелось. Не буду перечислять каждую инициативу, которую мы с командой воплотили в жизнь, но это огромный пласт работы. От подготовки проектно-сметной документации для строительства спортивных площадок, к благотворительным проектам в поддержку сотен детей с тяжелыми жизненными обстоятельствами, которые имели возможность бесплатно посещать дельфинарий. Постоянная помощь религиозным общинам. Конечно, важен акцент именно на инфраструктуре. Мы постоянно анализируем проблемы территорий и пытаемся совместно с председателем областной администрации и по совместительству главой партии на Львовщине Максимом Козицким их решать. Как вот аварийный мост в маленьком селе Явора, который сегодня полностью обновлен. Это общая заслуга общины, моей команды и власти", – рассказывает Доскич.

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По словам депутата, в планах было множество идей, как улучшить жизнь в каждой из общин – и больших, и маленьких. Впрочем, пандемия коронавируса дала четкий сигнал, что пора обращать внимание на медицину.

"Мой избирательный округ – район горный. И пандемия еще больше усложнила возможность медучреждений качественно предоставлять услуги пациентам. Поэтому наш Благотворительный Фонд семьи Доскич поставил себе цель максимально финансово помочь врачам, учреждениям и пациентам. Мы постоянно пополняли запасы больниц наборами средств защиты и антисептиками, халатами, стерильными комплексами для рожениц. Закупили гинекологические кресла. И инновационную конструкцию кровать-трансформер для Турковской центральной городской больницы. Потому что наши матери, наши граждане заслуживают лучшего", – говорит Доскич.

Как убеждает избранник, направленные в этом году бюджетные средства на медицинскую сферу, которые были большими чем обычно, несколько сместили во времени определенные ремонты и закупки для общин. Но к этому следует отнестись с пониманием. Решить все проблемы в один момент невозможно. И если не хватает областных денег и бюджета на местах, помогают такие проекты, например, как Конкурс инициатив местных карпатских общин.

"Залог изменений – постоянная работа команды людей. Мы видим приоритеты, которые расставляет Президент, и в общинах вместе с Максимом Козицким (глава Львовской – АВТ), с местными властями, с жителями стараемся воплощать изменения в жизнь. Я всегда говорил и продолжаю говорить, что активность общин – это первый шаг на пути к изменениям. И общины Львовщины, например, очень активны. А дальше это уже работа депутата, который ищет возможность профинансировать эти изменения, вынести вопрос на обсуждение профильной комиссии, поддержать его голосом "за" в сессионном зале. Дальше дело за властью. Знаю одно – с командой Президента меняем страну к лучшему", – добавил Доскич.