Против Шмыгаля начато уголовное дело из-за COVID-фонда

Против главы правительства Украины Дениса Шмыгаля открыто уголовное производство Национального антикоррупционного бюро. Дело касается возможной халатности Кабмина и премьер-министра при выделении денег из фонда борьбы с коронавирусом на другие сферы государственного управления.

Дело было открыто 2 июля в связи с соответствующим постановлением Высшего антикоррупционного суда, который обязал начать расследование. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщили "Українські новини" со ссылкой на данные Офиса генпрокурора.

"Решение суда выполнено", – сказали журналистам в ведомстве.

Отмечается, что 25 мая истец попросил НАБУ расследовать вероятное преступление премьер-министра и членов Кабинета министров по:

Видео дня

ч. 2 ст. 210 (нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением);

ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК.

В заявлении указывалось, что перевод средств из фонда борьбы с COVID-19 на другие сферы госуправления, предварительно, было совершено вопреки требованиям закона.

При этом НАБУ отказалось зарегистрировать такое уголовное производство, после чего заявитель подал жалобу на Национальное антикоррупционное бюро в суд.

15 июня ВАКС удовлетворил жалобу частично и обязал НАБУ начать расследование.

Напомним:

Государственная аудиторская служба по итогам проверки использования средств Специального фонда по борьбе с коронавирусом в 2020 году выявила нарушений на 406,8 млн грн, которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 114,4 млн грн.

В начале июня Госаудитслужба также заявила: Министерство социальной политики завысило потребность в бюджетных средствах во время борьбы с коронавирусом. Это стало причиной "отвлечения" 2,5 млрд грн из госбюджета.

Часть средств из COVID-фонда направили МВД. Там заявили, что будут "законно, эффективно и полно" использовать деньги. В частности – доплачивать полицейским, гвардейцам, пограничникам и спасателям, которые "ежедневно рискуют здоровьем во время карантина".

Как писал OBOZREVATEL, Шмыгаль призвал Министерство развития громад развернуть массовую программу по открытию центров вакцинирования от COVID-19. По замыслу премьера, такие пункты должны появиться в каждом районе Украины.