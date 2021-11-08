Уверен, что Лука запустил беженцев через Беларусь в Европу не только с ведома, но и по инициативе Кремля. И дело не только в том, что Путин всегда рад нагадить "европейским партнерам". Вторая цель - сам белорусский режим. Путин давно ведет себя по отношению к Лукашенко как бандит – к лоховатому владельцу бизнеса. Вначале создает ему проблемы, а потом помогает их решать в обмен на контроль над компанией (то есть страной).

Так, Кремль тайно (хотя это секрет Полишинеля) сыграл против Луки во время президентских выборов, предельно ослабив, запугав и международно изолировав его, а потом предложил помощь в обмен на контрольный пакет влияния в Беларуси.

Оказалась, правда, что Путин здесь "дал в натуре маха". Его белорусская политика провалилась. С одной стороны, поддержкой режима Лукашенко он настроил против себя белорусов, а с другой стороны, практически ничего не получил взамен на эту поддержку.

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Лукашенко помощь принял; расправился с оппозицией и подкупил российскими деньгами силовиков. Однако на ожидавшийся за этим аншлюс не пошел. Беларусь ему нужна не как российская губерния, а как личная наследственная вотчина, которую со временем он собирается передать любимому сыночку Коленьке. Лука просто кинул свою российскую крышу, услугами которой активно продолжает пользоваться. Гора переговоров об интеграции родила рахитичную мышь российско-белорусских соглашений. Они в основном касаются экономических вопросов и выгодны прежде всего Лукашенко. Нет прогресса по введению единой валюты. Нет и реальных шагов по политической интеграции. Процедура подписания соглашений поэтому была не такая пафосная, как ожидалась, неудачливые любовники имитировали оргазм дистанционно.

Лукашенко пользуется тем, что существование его режима, даже при сохранении формальной независимости для Путина меньшее зло, чем победа проевропейский настроенной (теперь) оппозиции.

В этой проигрышной ситуации Путин прибегает к своей обычной тактике - вновь пытается резко обострить проблемы своего заклятого друга. Для этого российские советники и спецслужбы провоцируют Луку на обострение саморазрушительной конфронтации с Западом. Именно они, судя по всему, разработали операцию по насильственной посадке самолета и захвату Романа Протосевича (белорусскому КГБ такое в одиночестве не потянуть, к тому же оно стало фактически дочерней организацией ФСБ). Уверен, что они же и организовали операцию по засылке беженцев в Евросоюз.

Этот шантаж не пройдет, но в результате Лука, вероятно, нарвется на новые санкции против своего режима, более серьезные, чем были раньше. Далее Лукашенко опять прибежит к Путину за помощью, а тот вновь потребует реального движения на пути аншлюса. Сильно сомневаюсь, что у него что-нибудь получится. День сурка, скорее всего, опять повторится.