День Победы над нацизмом: ветеранов на Донбассе поздравили благотворители и спортсмены

Традиционно 9 мая Фонд Бориса Колесникова и хоккейный клуб "Донбасс" поздравили ветеранов Донетчины с Днем Победы над нацизмом.

Благотворители и спортсмены объехали Константиновскую, Дружковскую и Ильиновскую ОТГ, посетили фронтовиков, тружеников тыла, блокадников, вдов, детей минувшей войны. Каждому они вручили цветы и подарки, поблагодарили за самоотверженность, героизм, личный вклад в Победу.

"Сегодня именно тот день, когда особенно остро ощущается связь поколений и ценится мирное небо над головой. К сожалению, ветеранов и тружеников тыла с каждым годом становится все меньше, и очень грустно, что почти все они живут за чертой бедности, уходят в одиночестве. Наша задача – оказать им помощь и поддержку, что мы и делаем не только в День Победы над нацизмом и другие праздники, но и в будни. Мы ценим их боевой подвиг, тяжелый послевоенный труд. Желаем дорогим ветеранам крепкого здоровья, благополучия и как можно дольше оставаться рядом с нами", — рассказывает София Мудрык, директор Фонда Бориса Колесникова.

"Хоккейный клуб "Донбасс" может многое рассказать о спортивных победах и достижениях на льду. А дедушки и бабушки, которых мы ежегодно поздравляем 9 мая, знают цену другой Победе – той, благодаря которой восторжествовали свобода и мир. Наши встречи с ними всегда проходят в очень душевной обстановке, и каждый раз они просят передать их военные истории молодому поколению, сохранить память о минувшей войне и славных подвигах, чтобы в будущем не повторить ошибок прошлого", — добавляет Федор Ильенко, генеральный директор ХК "Донбасс".

Гостям из Фонда и клуба были рады в каждом доме, благодарили за оказанное внимание, делились воспоминаниями о тяготах военного времени, историями о погибших близких, рассказывали о Дне Великой Победы, показывали семейные архивные снимки, а еще делали фото на память. Так, например, участник боевых действий Владимир Акимович Проценко из Константиновки встретил хоккеистов и благотворителей с улыбкой и веселой военной песней. "Боль о пережитых ужасах войны и погибших товарищах так и не утихла. Много трудностей мы пережили и в послевоенное время. Но несмотря на все это и нынешние проблемы со здоровьем, я стараюсь сохранять бодрость духа и оптимизм. Очень радуюсь вашему приезду, а еще благодарю Бориса Викторовича за внимание и доброе сердце", — говорит Владимир Акимович.

Напомним, Фонд Бориса Колесникова и хоккейный клуб "Донбасс" систематически оказывают всестороннюю поддержку одиноким, беспомощным, больным пожилым людям Донетчины; помогают малоимущим и многодетным семьям; не забывают и о детях-сиротах, воспитанниках интернатов.