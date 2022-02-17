Демократический мир должен стать рядом с Украиной, – Кличко в Мюнхене

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Демократический мир должен встать рядом с Украиной. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время визита в Мюнхен, где завтра начнется конференция по безопасности.

Кличко подчеркнул, что находится в Мюнхене, чтобы донести, насколько Украина нуждается в поддержке и помощи.

"Ситуация напрягается. Россия не оставляет попыток начать широкомасштабную войну. Сегодняшние обстрелы на Донбассе, раненые украинские военные и мирные жители – тому свидетельство", — отметил Кличко.

Он подчеркнул, что мир должен встать рядом с Украиной.

"В защиту принципов демократии и европейской безопасности! Нужна общая позиция всех наших партнеров, нужны строгие механизмы и совместные усилия для сдерживания агрессора. Если мир "сдаст" Украину, это отзовется во всей Европе", — подчеркнул политик.