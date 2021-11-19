Дело 'вагнеровцев'. 'Слуги' отказываются рассмотреть в Раде отчет ВСК и затягивают работу перерывами, – нардеп

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что нардепы от "Слуги народа" отказываются рассмотреть вопрос об отчете Временной следственной комиссии по так называемому делу "вагнеровцев". Об этом Гончаренко написал в своем Telegram.

"Слуги" отказываются рассмотреть вопрос с отчетом ВСК по "вагнеровцам". Сегодня в повестке есть отчет так называемой ВСК по "вагнеровцам" под председательством Марьяны Безуглой. (Вопросов об этой ВСК – очень много, начнем с того, что там находятся одни "слуги"), – подчеркнул нардеп.

По его словам, согласно регламенту Рады, если отчет ВСК был зарегистрирован, он должен быть рассмотрен первым вопросом на сессионном заседании.

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"Да его и поставили. Но голосов за него нет и рассматривать его не хотят. Поэтому назначают перерыв за перерывом и затягивают время, чтобы ничего не рассматривать и закончить работу Рады", – подытожил Гончаренко.