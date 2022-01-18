Дело не в Порошенко – дело в системе.

Скотская система.

Где принято приходить с рядовыми обысками в 6 утра, чтобы разбудить жену, детей и весь дом. А главное затянуть приезд адвоката.

Скотская система.

Где принято везти на избрание меры пресечения в пятницу, чтобы у тебя не было возможности полноценно защищать в судах свои права и вносить залоги в течении выходных дней.

Скотская система.

Где принято вручать повестки и подозрения в канун праздников просто, чтобы испортить настроение подозреваемому и поднять его себе.

Видео дня

Скотская система.

Где тебя вывозят из СИЗО на судебное заседании в 6 утра и дальше держат по 8 часов в автозаке без каких-либо бытовых условий.

Скотская система.

Где перерывы длятся часами, а судебные решения объявляются ночью.

Скотская система.

Где рассмотрение исков в судах и ожидание справедливых решений длится годами. А получение этих решений часто теряет их смысл.

Скотская система.

Где предпринимателя легко может заказать конкурирующий предприниматель, а бывшего президента - нынешний президент.

Скотская система.

Где абсолютное большинство понимают, что наверняка подозреваемому есть за что отвечать, но точно знают - это заказ лично Президента Украины.

Скотская система.

Которую обещает поломать каждый следующих кандидат в президенты и которую каждый из них сохраняет для мести, сведения счетов и удовлетворения своих влажных комплексов.